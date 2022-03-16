Неизвестный в Чехии расставил «ловушку» для велосипедистов. На шипы наступил прохожий

Один из шипов проткнул ботинок, но не повредил пальцы.

Неизвестный преступник устроил ловушку в виде замаскированных острых шипов для велосипедистов на оживленной трассе в районе Брно. Ее обнаружил случайный пешеход. Делом занимается полиция.

Пешеход нашел «ловушку» с шипами на трассе, соединяющей Бабице-над-Свитавой и Адамов. Преступник установил конструкцию с несколькими шипами на дороге в лесу возле Александровской смотровой башни. Кроме того он замаскировал ловушку листьями и расставил камни вокруг так, чтобы направить проезжающего велосипедиста на опасный участок.

Сорокадвухлетний прохожий не заметил хорошо замаскированные острые шипы, вбитые в землю длинными крючьями, и, наступив на них, повредил обувь. Один из шипов проткнул ботинок, но не повредил пальцы. К счастью, изумленный мужчина не пострадал.

Источник: cnn.iprima.cz