Из-под кровати торчали рука и колено. Домашний тиран прятался от чешской полиции

«Он должен был покинуть квартиру в начале прошлой недели из-за жестокого обращения со своими родными, о запрете он знал », — сообщила пресс-секретарь полиции.

32-летнего мужчину из города Мост уже ранее выгоняли из квартиры, но он все же туда вернулся. Когда полиция прибыла в квартиру для осмотра, он попытался спрятаться до их прихода в месте для хранения вещей под кроватью, но его выдали торчащие из мебели рука и часть ноги. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Алена Бартошова.

Сначала полиция выгнала мужчину из квартиры на 10 суток. «Он должен был покинуть квартиру в начале прошлой недели из-за жестокого обращения со своими родными, о запрете он знал », — сообщила пресс-секретарь.

Также мужчину подозревают в угрозах причинения вреда.

«Все дело может закончиться в суде, который может принять решение о лишении свободы сроком до трех лет», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

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