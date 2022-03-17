Чешские СМИ: Запад выводит капитализм из России

​Мало надежды на то, что молодые россияне откажутся от сомнительной национальной гордости и любви к сильной руке и выберут Coca-cola и свободу. Но когда капитализм уйдет из России, эта надежда будет равна нулю, пишет чешский журналист Милош Чермак.

Горбачев и его внучка идут по Красной площади в Москве. И через мгновение они уже сидят за столиком в ресторане быстрого питания Pizza Hut. «Это Горбачев!», — оборачиваются изумленные гости, старые и молодые русские начинают спорить о том, было ли лучше при коммунистах или сейчас. Но в итоге их объединяет мнение о пицце…

Да, это реклама, разве вы не знали? И минутный ролик заканчивается тем, что все держат в руках кусок пиццы и восторженно кричат: «За Горбачева!»

Это был 1997 год, когда был снят рекламный ролик, а через год он вышел в эфир. Во многих странах мира, но не в России. Реклама выиграла ряд наград, например, вошла в топ-10 самых неудачных рекламных роликов по версии журнала Time, изданного в 2010 году.

Мы не знаем, как рекламу оценили в самой Pizza Hut (Горбачев якобы получил за нее миллион долларов), однако и эта компания сейчас входит в число западных брендов, покинувших Россию за последние три недели.

Напишу спорное мнение, точнее два. Прежде всего: мне нравится эта реклама, и не только потому, что мне очень нравятся и пицца, и Горбачев. Но мне нравится символизм вещи, этот наивный пафос 90-ых годов, который в 2022 году впечатлил меня еще больше, чем раньше. А во-вторых, меня не радует, что знаковые бренды западной экономики сейчас уходят из России. И неважно, Pizza Hut это, McDonald’s или Adidas.

Это имеет мало общего с тем, что я не согласен с коллективной виной (хотя я действительно не согласен) или с мыслью о том, что бойкот не должен затрагивать простых россиян, многие из которых не согласны с Путиным так же сильно, как и мы. Я так понимаю, что русские избрали его президентом или как минимум сделали мало, чтобы избавиться от него, и они должны нести ответственность за последствия. Другими словами, они несут большую ответственность за Путина, чем люди за пределами России.

Но мои неловкие чувства по поводу бегства российского капитализма обратно на Запад, как правило, связаны с тем, что, по моему мнению, это снижает вероятность того, что сегодняшний кризис будет иметь хороший конец.

Потому что хороший конец, хотя бы гипотетический, — это то, чего катастрофически не хватает войне на Украине. Даже людям с бурными фантазиями трудно представить, что должно произойти, чтобы у них не было — в лучшем случае — нескольких лет полной политической и экономической нестабильности. В худшем случае военной угрозы.

Если мы немедленно отрежем голливудские решения (Джеймс Бонд спрыгнет с парашютом в Кремль и решит ситуацию по указанию Его Величества), то, вероятно, единственный хороший исход — это немедленное прекращение огня, за которым последует быстрое восстановление Украины и политический кризис в России, который приведет к падению Путина и возрождению демократии.

Да, конечно, это звучит как нереальная фантазия. А что лучше? Затяжной военный конфликт, который приведет только к росту числа жертв и беженцев? Военная победа Украины (что тоже само по себе фантастика), результатом которой станет либо загнанный в угол сумасшедший, либо страна с ядерным арсеналом, которой уже никто не управляет, даже этот сумасшедший?

Мы лелеяли надежду, что путинская Россия была политической потемкинской деревней, подобно чехословацкому реальному социализму 1980-х годов. Что у российского президента власть в руках, но его реальная поддержка в обществе невелика. Сегодня мы обнаруживаем, что это почти наверняка не соответствует действительности, или, скорее, его позиция, вероятно, гораздо более устойчива, чем мы надеялись.

Ошибались мы и в том, что российские олигархи стали по сути стандартными миллиардерами западного типа, которые не позволяли себе трогать свой образ жизни. «Подождите, как только их жены узнают, что они больше не могут покупать более роскошные сумки. Вот это будет быстрый конец Путина!» — говорили «эксперты».

Ну, ничего подобного не произошло. Скорее мы обнаруживаем, что олигархи не смогли «приручиться» и вместо того, чтобы стать частью капитализма, они являются или были — со своими дорогими домами и яхтами — лишь циничными паразитами западного мира. Они точно не хотят свергать Путина или не могут.

Надежда на более молодых россиян, и я думаю, что «помоложе», в том числе и в среднем возрасте, которые не в полной мере ощутили советскую действительность и принимают за эталон западный образ жизни. Я знаю, что это часто переоценивают. Я тоже слышал о «теории золотых арок», сформулированной комментатором Томасом Фридманом в конце 1990-х годов, в которой говорилось, что две страны, в которых работает McDonald's, никогда не воевали друг с другом.

Ну, они, очевидно, могут быть в состоянии войны, как мы видим сейчас в Украине, которая имеет около 150 филиалов и подверглась нападению со стороны России с почти 900 филиалами McDonald's. Но теперь, когда это компания закрылась, не правда ли, Фридман прав? Ключевой вопрос состоит в том, не лучше ли капитализму по чисто «стратегическим соображениям» остаться в России.

Я понимаю, что мы сочли бы аморальным и в некотором роде извращенным, если бы страна, необоснованно напавшая на своего соседа и убившая там мирных жителей, продолжала «потреблять» все блага потребительского капитализма. Но при этом важно, воспринимаем ли мы именно Россию в качестве агрессора или ее нынешнее руководство во главе с Путиным.

Россия — большая страна с населением 145 миллионов человек. Мы можем изолировать ее, но она не исчезнет. Быть принципиальным и отстаивать ценности — правильно, а "рыночное умиротворение" — столь же уклончиво, сколь и дипломатично. Мало надежды на то, что молодые россияне откажутся от сомнительной национальной гордости и любви к сильной руке и выберут кока-колу и свободу. Это еще не сработало. Но когда капитализм уйдет из России, эта надежда будет равна нулю.

Я не знаю, что правильно. Но я не радуюсь и не презираю слезы российских инфлюенсеров, попрощавшихся со своими прибыльными профилями в инстаграме в воскресенье вечером. Потому что хотя это совсем другие слезы чем в Украине, они уменьшают наши перспективы на хороший конец.

Источник: seznamzpravy.cz