Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия

Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч крон.

В среду три человека надышались дымом во время пожара на балконе жилого дома в Остраве на улице Вышковицка. Пожарным пришлось эвакуировать из квартир 12 человек.

Пожарные выехали на вызов в районе 4-х утра:

«Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч крон, причина пожара выясняется», — сказал представитель пожарной охраны Петр Кудела.

Пожарные потушили возгорание за 20 минут и применили нагнетательный способ проветривания.

Источник: novinky.cz