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Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия

Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия

anastasiia_kn 177
Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч крон.
Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия

В среду три человека надышались дымом во время пожара на балконе жилого дома в Остраве на улице Вышковицка. Пожарным пришлось эвакуировать из квартир 12 человек. 

Пожарные выехали на вызов в районе 4-х утра:

«Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч крон, причина пожара выясняется», — сказал представитель пожарной охраны Петр Кудела. 

Пожарные потушили возгорание за 20 минут и применили нагнетательный способ проветривания.

 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
пожар пожарники Чехия Острава
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