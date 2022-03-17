Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия

В среду три человека надышались дымом во время пожара на балконе жилого дома в Остраве на улице Вышковицка. Пожарным пришлось эвакуировать из квартир 12 человек.
Пожарные выехали на вызов в районе 4-х утра:
«Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч крон, причина пожара выясняется», — сказал представитель пожарной охраны Петр Кудела.
Пожарные потушили возгорание за 20 минут и применили нагнетательный способ проветривания.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: