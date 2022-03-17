Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.69
USD
22.35
RUB
0.22
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
Респираторы в общественном транспорте скоро исчезнут. Риски заражения еще есть

Респираторы в общественном транспорте скоро исчезнут. Риски заражения еще есть

anastasiia_kn 337
«Многие люди уже принципиально не носили респираторы. Я понимаю, отчего происходят послабления, но некоторые риски все же остаются», — сказал Примула.
Респираторы в общественном транспорте скоро исчезнут. Риски заражения еще есть

Бывший министр здравоохранения Роман Примула понимает, почему правительство смягчило меры. Необходимо учитывать и социальный климат — люди больше не носят респираторы. По его словам, вскоре исчезнет обязанность носить маски даже в общественном транспорте. Однако это представляет небольшой риск, хотя в настоящее время эпидемия находится в стагнации.

«Коронавирус продолжает распространяться. Интересно, что в отдельных регионах ситуация разная, сейчас больше всего пострадала Южная Богемия», — обозначил эпидемиолог Роман Примула. По его словам, сейчас можно сказать, что эпидемия «стоит на месте», именно поэтому правительство ослабило некоторые антикодивные меры. Например, респираторы обязательны только в общественном транспорте, здравоохранении и социальных службах.

 «Многие люди уже принципиально не носили респираторы. Я понимаю, отчего происходят послабления, но некоторые риски все же остаются», — сказал Примула. 

«[Про маски в транспорте] я думаю, что эта мера временная и будет скорректирована», — добавил он.

«Ковид должен мутировать в более легкие формы, но нельзя сказать, что будет осенью», — предупредил Примула. Он сообщил, что уже тестируется новая вакцина на основе омикрона. В Китае зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки на этой неделе по сравнению с двумя последними годами.

 

Источник: cnn.iprima.cz

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия Китай
Читайте
по теме 
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
15.03.2022 12:23 Экономика
Дельтакрон распространяется по Европе — в Чехии пока не обнаружен. Каковы его симптомы?
7228
Весеннее послабление коронавируса — осенью эпидемия может вернуться
14.03.2022 18:11 Общество
Весеннее послабление коронавируса — осенью эпидемия может вернуться
924
С понедельника респираторы в Чехии не нужны. Исключение — транспорт, медицинские и социальные учреждения
09.03.2022 17:39 Коронавирус
С понедельника респираторы в Чехии не нужны. Исключение — транспорт, медицинские и социальные учреждения
4875
Чехия предложит беженцам привиться бесплатно
08.03.2022 12:51 Политика
Чехия предложит беженцам привиться бесплатно
1357
Последние новости:
17
марта
Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии
17.03.2022 15:01 Политика
Сенат одобрил размещение чешских войск в Словакии
214
Сенат Чехии принял закон, облегчающий проживание и трудоустройство украинцев
17.03.2022 13:26 Общество
Сенат Чехии принял закон, облегчающий проживание и трудоустройство украинцев
956
Чехия справится даже с полумиллионом беженцев. Хотят помочь и пенсионеры
17.03.2022 13:00 Политика
Чехия справится даже с полумиллионом беженцев. Хотят помочь и пенсионеры
418
На чешский рынок выходит новый девелопер
17.03.2022 12:51 Экономика
На чешский рынок выходит новый девелопер
439
Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье
17.03.2022 12:25 Политика
Чешские отели выселяют беженцев в более дешевое жилье
920
Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия
17.03.2022 12:03 Общество
Три человека пострадали во время пожара на балконе в Остраве, Чехия
177
Китай уже присоединился к кибервойне. Под угрозой и Чехия
17.03.2022 11:43 Политика
Китай уже присоединился к кибервойне. Под угрозой и Чехия
1237
В чешском зоопарке новорожденного носорога назвали Киев
17.03.2022 11:31 Общество
В чешском зоопарке новорожденного носорога назвали Киев
250
Россиянам, которые имеют связь с Чехией, усложнили процесс купли-продажи недвижимости в РФ
17.03.2022 10:58 Экономика
Россиянам, которые имеют связь с Чехией, усложнили процесс купли-продажи недвижимости в РФ
1205
Чешские СМИ: Запад выводит капитализм из России
17.03.2022 10:47 Общество
Чешские СМИ: Запад выводит капитализм из России
682


Мобильная версия