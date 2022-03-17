Респираторы в общественном транспорте скоро исчезнут. Риски заражения еще есть

«Многие люди уже принципиально не носили респираторы. Я понимаю, отчего происходят послабления, но некоторые риски все же остаются», — сказал Примула.

Бывший министр здравоохранения Роман Примула понимает, почему правительство смягчило меры. Необходимо учитывать и социальный климат — люди больше не носят респираторы. По его словам, вскоре исчезнет обязанность носить маски даже в общественном транспорте. Однако это представляет небольшой риск, хотя в настоящее время эпидемия находится в стагнации.

«Коронавирус продолжает распространяться. Интересно, что в отдельных регионах ситуация разная, сейчас больше всего пострадала Южная Богемия», — обозначил эпидемиолог Роман Примула. По его словам, сейчас можно сказать, что эпидемия «стоит на месте», именно поэтому правительство ослабило некоторые антикодивные меры. Например, респираторы обязательны только в общественном транспорте, здравоохранении и социальных службах.

«Многие люди уже принципиально не носили респираторы. Я понимаю, отчего происходят послабления, но некоторые риски все же остаются», — сказал Примула.

«[Про маски в транспорте] я думаю, что эта мера временная и будет скорректирована», — добавил он.

«Ковид должен мутировать в более легкие формы, но нельзя сказать, что будет осенью», — предупредил Примула. Он сообщил, что уже тестируется новая вакцина на основе омикрона. В Китае зафиксировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки на этой неделе по сравнению с двумя последними годами.

Источник: cnn.iprima.cz