Сенат Чехии принял закон, облегчающий проживание и трудоустройство украинцев

Беженцы в Чехии смогут быстрее получить специальную визу, государственную страховку и беспрепятственно выйти на рынок труда. Процедуру облегчит правительственный законопроект, который Сенат одобрил 17 марта практически единогласно.

Проект основан на договоренности министров внутренних дел стран-членов ЕС о введении временной защиты для беженцев. Он также регулирует вхождение украинцев в государственную систему медицинского страхования. Теперь закон должен подписать президент Милош Земан. Он вступит в силу после публикации в Собрании законов, что может произойти в начале следующей недели.

По мнению правительства, закон необходим в связи с массовой волной миграции из Украины, которую уже покинули около трех миллионов человек в связи с российским вторжением. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в настоящее время в Чешскую Республику прибыло около 260 000 беженцев. Специальная виза является условием дальнейшей интеграции беженцев в систему льгот, рынок труда или образования.

Согласно проекту, МВД и полиция будут предоставлять временную визу гражданам Украины и лицам, которые постоянно проживали в Украине до российского вторжения и которые не могут вернуться в свою родную страну. Специальная виза выдается украинцам сроком на год . Закон обязывает украинских беженцев сообщать о своем месте жительства в Чехии. При этом со специальной визой они смогут путешествовать по всей Шенгенской зоне.

Украинские беженцы включены в государственную систему медицинского страхования. Согласно проекту, страховые взносы за них будет платить государство, если они не трудоустроены и не имеют другого дохода от бизнеса. Закон также регулирует медицинское страхование детей, рожденных беженцами из Украины в Чехии.

Беженцам из Украины будет легче попасть на рынок труда — им уже не нужно получать разрешение на работу. То есть они будут иметь те же права на трудоустройство, что и иностранцы с ПМЖ.

Дети беженцев смогут начать ходить в детские группы, государство будет их финансировать. Основатель детской группы сможет подать заявку на выплату пособия для ее деятельности. Дети также могут посещать корпоративные детские группы, которые сейчас предназначены только для детей сотрудников. Эта мера призвана способствовать интеграции прибывающих детей и взрослых, которые смогут приступить к работе. Кроме того, законопроект упростит беженцам подтверждение своей квалификации для работы в детских коллективах.

Украинцам, получившим специальную визу, государство автоматически выплатит гуманитарную помощь в размере 5000 крон. Деньги предназначены для покрытия основных потребностей. Если доход и благосостояние заявителя продолжат ухудшаться, он сможет снова претендовать на пособие. Пособие будет выплачиваться в течение пяти месяцев.

Семьи, в которых проживают беженцы, также смогут получить финансовую помощь. Пока ожидается сумма в размере 3000 крон на человека в месяц, но не более 9000 крон на всех. Конкретные условия выплаты этого пособия должно определить правительство специальным постановлением после того, как закон подпишет президент.

Закон будет действовать до 31 марта 2023 года.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: