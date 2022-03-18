Женщина в Чехии пыталась продать лампу за 700 крон и потеряла четверть миллиона

​59-летнюю женщину из Оломоуца обманул мошенник, когда чешка через рекламный портал хотела продать деревянную лампу за 700 крон. Он украл у нее более четверти миллиона крон.

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова.

«15 марта заинтересованное лицо откликнулось на предложение о продаже светильника, прислав рекламодателю ссылку на явно мошеннический сайт транспортной компании. Продавец перешел по ссылке и в нескольких случаях заполнил свои данные вместе с номером счета. Потом пострадавшая переслала предполагаемому покупателю один из кодов доступа. Таким образом, она по незнанию передала ему управление своим интернет-банкингом», — рассказала пресс-секретарь.

На следующий день со счета женщины было снято примерно 260 000 крон. «Неизвестный преступник пытался перевести со счета дополнительные деньги на сумму более 230 000 крон, однако женщина заблокировала аккаунт», — заявила Ванхарова.

Полиция расследует дело по подозрению в подделке и изменении платежных средств и мошенничестве. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы, если его поймают и признают виновным.

Источник: novinky.cz

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