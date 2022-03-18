Чешские СМИ: В Дечине был убит 13-летний мальчик. Малолетние преступники хотели покончить с собой

Проститься с убитым мальчиком пришли одноклассники, друзья и родные в начале марта.

Петиция с призывом найти виновных в зверском убийстве 13-летнего мальчика из Дечина собрала более тринадцати тысяч подписей. Криминалисты предъявили обвинение двум его сверстникам. По имеющейся информации, после совершения преступления они хотели покончить жизнь самоубийством.

Проститься с убитым мальчиком пришли одноклассники, друзья и родные в начале марта. Тысячи других также подписали онлайн-петицию, призывающую к суровому наказанию виновных.

«Не десять-двадцать лет. Самое страшное наказание, которого они заслуживают — пожизненное», — заявила автор петиции Ива Воспалкова.

В убийстве мальчика криминалисты обвинили 15-летнего студента и его 18-летнего друга, которых по решению суда заключили под стражу. Полиция не знает, что привело к жестокому убийству.

«Обвинительное заключение еще не предъявлено, следствие продолжается», — заявила пресс-секретарь полиции Вероника Хисплер.

Оба молодых человека должны были понимать, что они делают, и планировать свои действия. Они заманили свою жертву в лес, затем жестоко избили и порезали ножом. С их ужасающим поступком, возможно имеющим признаки сатанизма, разберутся и психиатры, чтобы исключить возможное психическое расстройство.

Вскоре после преступления оба обвиняемых хотели покончить жизнь самоубийством с помощью наркотиков и прыжка со скалы. Однако в итоге они этого не сделали, и мать младшего из них доставила их в полицию.

Старшему из виновных грозит до 20 лет лишения свободы за убийство, если его признают виновным, а младшему грозит половина наказания для его возраста. Если у них обнаружится психическое расстройство, они попадают в психиатрическую больницу или следственный изолятор.



Источник: cnn.iprima.cz

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