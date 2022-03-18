Полиция расследует нанесение буквы Z на стену в Теплице как отрицание геноцида

Полиция расследует нанесение заглавной буквы Z краской на стене в Теплице как подозрение в совершении преступления, связанного с отрицанием, одобрением и оправданием геноцида.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь полиции Даниэль Витек. Буква Z, которая символизирует российскую агрессию в Украине, появилась в четверг на стене, окрашенной в цвета украинского флага.

«Расследование только началось и пока нет окончательной юридической квалификации», — сказал Витек. Стена отгораживает город Теплице в направлении Дуби. В России букву Z рисуют, например, на автомобили, дома или одежду, чтобы таким образом выразить поддержку российским силам в Украине.

По словам Витека, в распоряжении полицейских есть методология, как действовать в вопросах, связанных с войной в Украине. «В рамках Регионального управления полиции Устецкого края мы фиксируем менее двух десятков различных проявлений в интернете, нанесением краски на памятники солдатам и другие подобные случаи, которые могут быть связаны с войной в Украине и могут являться административным нарушением», — сказал Витек. Подробности отдельных случаев полиция не сообщает.

Источник: ceskenoviny.cz