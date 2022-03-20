В 2021 году в Чехии более 72% жертв велосипедных аварий не имели шлемов

Это следует из данных Центра транспортных исследований. Согласно исследованиям, подходящий шлем может предотвратить до 80% серьезных травм головы велосипедистов. В Чехии ношение шлема при велосипедных прогулках обязательно только для детей до 18 лет.
«Часто это люди, которые всю жизнь не носили шлем и не чувствуют необходимости покупать его даже в более старшем возрасте», — говорит Маркета Новотна, методист по обучению дорожному движению из группы безопасности дорожного движения.
По статистике, за последние годы уменьшилось количество аварий велосипедистов с тяжелыми травмами, но не с трагическим концом. Этому также способствует развитие электровелосипедов, которых в Чехии уже сотни тысяч.
«За последние пять лет мы зарегистрировали несколько десятков человек, погибших на электровелосипедах, в прошлом году было пять жертв. К сожалению, мы должны констатировать, что почти 75% из них не имели шлема», — сказал Лукаш Кадула из Центра транспортных исследований.
Страховая компания Uniqa также фиксирует сотни случаев в год, когда велосипедист сам наносит ущерб имуществу в результате неосторожных действий или травмирует кого-либо во время езды. «Зафиксировано столкновение с собакой, столкновение двух транспортных средств из-за велосипедиста при обгоне или столкновение двух велосипедистов на повороте с тяжелыми травмами или даже столкновение велосипедиста с лошадью», — сказали в Uniqa.
Источник: ceskenoviny.cz
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