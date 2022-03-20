В 2021 году в Чехии более 72% жертв велосипедных аварий не имели шлемов

​Более 72% велосипедистов, погибших в авариях в прошлом году, не имели шлема. Особенно это касается старшего поколения, жертв больше всего среди людей старше 55 лет.

Это следует из данных Центра транспортных исследований. Согласно исследованиям, подходящий шлем может предотвратить до 80% серьезных травм головы велосипедистов. В Чехии ношение шлема при велосипедных прогулках обязательно только для детей до 18 лет.

«Часто это люди, которые всю жизнь не носили шлем и не чувствуют необходимости покупать его даже в более старшем возрасте», — говорит Маркета Новотна, методист по обучению дорожному движению из группы безопасности дорожного движения.

По статистике, за последние годы уменьшилось количество аварий велосипедистов с тяжелыми травмами, но не с трагическим концом. Этому также способствует развитие электровелосипедов, которых в Чехии уже сотни тысяч.

«За последние пять лет мы зарегистрировали несколько десятков человек, погибших на электровелосипедах, в прошлом году было пять жертв. К сожалению, мы должны констатировать, что почти 75% из них не имели шлема», — сказал Лукаш Кадула из Центра транспортных исследований.

Страховая компания Uniqa также фиксирует сотни случаев в год, когда велосипедист сам наносит ущерб имуществу в результате неосторожных действий или травмирует кого-либо во время езды. «Зафиксировано столкновение с собакой, столкновение двух транспортных средств из-за велосипедиста при обгоне или столкновение двух велосипедистов на повороте с тяжелыми травмами или даже столкновение велосипедиста с лошадью», — сказали в Uniqa.

Источник: ceskenoviny.cz

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