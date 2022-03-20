Украинцы в Чехии пригласили соседей на борщ

Люди из четырех семей, сбежавшие от войны на моравско-словацкую границу в Белых Карпатах, угощали соседей настоящим украинским борщом вместе с другими блюдами украинской кухни. Мероприятие проходило на мельнице Команка.

«Мы купили мельницу девять лет назад и с тех пор реконструируем ее. Мы также начали использовать часть этого в коммерческих целях. Однако, когда в Украине началась война, мы решили предложить конкретную помощь. Мы отменили все бронирования и смогли постепенно предоставить бесплатное убежище четырем семьям из Одессы, Киева и Луганска.Помимо мам и бабушек, здесь пятеро детей от двух до 17 лет. И чтобы узнать друг друга еще лучше, мы решили провести это мероприятие, которое я назвал Poznej svého UA souseda», — сказал Томаш Хорват, владелец мельницы.

Как он со смехом добавил, самой большой проблемой «рабочей встречи» было то, какой именно борщ варить Это то же самое, что готовить гуляш. У каждой семьи разные рецепты, пояснил он.

«Однако в основе должна быть свекла, томатная паста, капуста, морковь, картофель и потом, конечно же, мясо. В этот раз мы выбрали только говядину. А в готовый борщ каждый может добавить свежий укроп или нарезанную петрушку и зубчик чеснока», — пояснила Катя, мать двоих детей трех и семи лет, которая также нашла убежище в Яворнике после тяжелого пути из Одессы через Молдову.

Как IT-специалист, она может работать онлайн, поэтому уже ушла с мельницы и живет в съемном доме в деревне и всерьез подумывает остаться там. «Здесь меня уже знают и Ахой, Катя! Я слышу то и дело», — добавляет она.

«Я предлагал жилье через Интернет после начала войны. Мы помочь нескольким людям, попавшим в беду. Все, кто приезжал к нам через Румынию, Венгрию, не уходили совсем в неизвестность. Мы были в контакте с ними, у них была цель, и я думаю, что это им тоже очень помогло», — добавляет Томаш.

Среди украинских хозяев, которые в итоге раздали борщ примерно сотне новых соседей, был господин Юрий, дедушка двухлетней внучки и тринадцатилетнего внука, бежавшие из Одессы со своей дочерью Анной. Он посвятил себя рисованию дома и был очень счастлив, когда в Яворнике получил масляные краски, кисти и холст.

«Он начал писать картины на темы Карпат, и мы хотели бы вовремя организовать для него выставку-продажу. Денег у них немного, и стоять с протянутой рукой они точно не хотят. Я верю, что это удастся», — добавил организатор акции Томаш.

«До 14 апреля им обеспечено жилье, потом они должны выехать, собственнику нужен объект для коммерческого проживания. К сожалению, новости, которые мы получаем от социальных работников из региона, довольно неясны, и мы не знаем, что с ними будет потом», — сказал мэр Яворника Далибор Прохазка, который также пришел на «соседскую вечеринку», как и его другие коллеги.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: