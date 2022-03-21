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В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги

В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги

anastasiia_kn 460
Пожарные сообщают о возгорании в лесу с 10:17.
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги

Около Слоупа в Бланенско горит более гектара леса, пожарные объявили третью степень пожарной тревоги. Огонь тушат около 50 пожарных, вмешательство усложняет труднодоступность местности. Об этом сообщил представитель пожарной охраны Ярослав Микошка.

Пожарные сообщают о возгорании в лесу с 10:17. 

«Горит не менее одного гектара. Вмешательство усложняет труднодоступность местности, огонь находится на холме, нам приходится подходить к нему с двух сторон. Сверху и снизу», — сказал Микошка. Поэтому пожарные рассматривали возможность специальной противопожарной системы с воздуха с помощью вертолета. Однако вертолет сейчас недоступен, он находится на другом задании.

Пожарные сначала объявили второй уровень пожарной тревоги, затем третий. Они различают четыре уровня тревоги, наиболее серьезным из которых является четвертый — обычно объявляется только в экстренных ситуациях.

Источник: ceskenoviny.cz

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