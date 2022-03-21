Пражский «Шатник» раздает беженцам вещи первой необходимости

Фонд «Шатник» помогает мамам из Украины, которым нужны, например, туалетные принадлежности или одежда для детей. На Голешовицком рынке в Праге «Шатник» открыт с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00.

Перед павильоном № 13 Голешовицкого рынка очень оживленно. Там стоят десятки матерей с детьми — они приехали за необходимыми предметами, которые не успели взять с собой из дома. Часто приезжают люди на личных автомобилях с вещами, предназначенными для беженцев:

«Мы привезли одежду, туалетные принадлежности. Кроме того, полотенца, простыни, какие-то леденцы для детей. Мыло, посуда, детские вещи», — так описывают пожертвованные вещи некоторые добровольцы.

Вещи разбирают быстро:

«Часто бывает, что люди приезжают на машине, вынимают из нее сумки, и люди разбирают их на месте», — описывает координатор сбора Нора Фридрихова.

Источник: irozhlas.cz

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