С 22 марта МВД Чехии будет выдавать беженцам визы для временной защиты

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после сегодняшнего заседания Центрального кризисного штаба.
С предоставленной временной защитой люди могут оставаться в Чехии на срок до года, максимум до 31 марта 2023 года. Им предоставят доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, свободный доступ к рынку труда и право на дополнительную помощь, например, предоставление жилья.
Чехия на сегодняшний день выдала 205 500 специальных виз гражданам Украины. По данным операторов мобильной связи, в Чешской Республике насчитывается более 270000 беженцев.
В среду министр обратится к правительству с просьбой продлить чрезвычайное положение из-за большого наплыва беженцев из Украины, подвергшейся нападению России. Предложение о продлении чрезвычайного положения подлежит одобрению Палатой депутатов. ЧП было объявлено в Чехии 4 марта сроком на 30 дней. За три недели с начала российского вторжения в Украину количество беженцев в Чехии превысило четверть миллиона.
Ракушан ранее заявлял, что правительству нужна правовая база для чрезвычайного положения, чтобы справиться с кризисом и быстро принять меры, чтобы помочь вновь прибывшим. Он упомянул, что, например, беженцев можно распределять между регионами, а визы также могут оформлять сотрудники полиции. Сегодня вице-премьер подтвердил, что чрезвычайное положение никак не повлияло и не повлияет на обычных граждан даже после возможного продления.
Источник: ceskenoviny.cz
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