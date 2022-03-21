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С 22 марта МВД Чехии будет выдавать беженцам визы для временной защиты

С 22 марта МВД Чехии будет выдавать беженцам визы для временной защиты

420on.cz 174
Со вторника, 22 марта, Министерство внутренних дел будет выдавать визы для временной защиты людям, спасающимся от войны на Украине, заменяя выданные до сих пор специальные долгосрочные визы. Для обладателей старых типов виз ничего не меняется, они будут автоматически переведены в новую систему.
С 22 марта МВД Чехии будет выдавать беженцам визы для временной защиты

Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан после сегодняшнего заседания Центрального кризисного штаба.

С предоставленной временной защитой люди могут оставаться в Чехии на срок до года, максимум до 31 марта 2023 года. Им предоставят доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию, свободный доступ к рынку труда и право на дополнительную помощь, например, предоставление жилья.

Чехия на сегодняшний день выдала 205 500 специальных виз гражданам Украины. По данным операторов мобильной связи, в Чешской Республике насчитывается более 270000 беженцев.

В среду министр обратится к правительству с просьбой продлить чрезвычайное положение из-за большого наплыва беженцев из Украины, подвергшейся нападению России. Предложение о продлении чрезвычайного положения подлежит одобрению Палатой депутатов. ЧП было объявлено в Чехии 4 марта сроком на 30 дней. За три недели с начала российского вторжения в Украину количество беженцев в Чехии превысило четверть миллиона.

Ракушан ранее заявлял, что правительству нужна правовая база для чрезвычайного положения, чтобы справиться с кризисом и быстро принять меры, чтобы помочь вновь прибывшим. Он упомянул, что, например, беженцев можно распределять между регионами, а визы также могут оформлять сотрудники полиции. Сегодня вице-премьер подтвердил, что чрезвычайное положение никак не повлияло и не повлияет на обычных граждан даже после возможного продления.

Источник: ceskenoviny.cz
 

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Темы
визы украинцы Украина Чехия беженцы
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