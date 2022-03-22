Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.72
USD
22.5
RUB
0.21
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
01d 5 °C
Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов

Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов

420on.cz 267
​Чехия начала проверку финансовых операций некоторых российских предпринимателей, которые могут представлять угрозу безопасности. Государство завершает составление так называемого внутреннего санкционного списка, подтвердил министр внутренних дел Вит Ракушан. Среди таких лиц — российский бизнесмен Сергей Майзус, владеющий обширными активами в Чехии.
Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов

Сергей Майзус — миллиардер родом из Калининградской области. Несколько лет назад он поселился в Чехии. Сам он заявлял, что в прошлом торговал иностранной валютой через интернет, а на средства от продажи своих компаний купил в Чехии три замка.

«Он использовал своего рода серую зону в международной финансовой системе и создал систему для простых денежных переводов», — сказала Павла Холцова, директор портала Investigace.cz. Американское бюро по борьбе с отмыванием денег FinCen расследовало более 8,5 тыс. сделок компаний Майзуса и пришло к выводу, что платежи подозрительные.

По данным Investigace.cz, около полумиллиарда долларов, прошедших через чешские банковские счета, также были признаны подозрительными. Сам Майзус использует замок в Хотовинах недалеко от Табора как семейную резиденцию. Но сотрудники не видели его здесь несколько дней. Он также купил пивоварню в этом районе.

Подчиненные Майзуса отказались предоставить Чешскому телевидению его номер телефона. Они не сказали, куда уехал их работодатель и когда он вернется. Бизнесмен никогда не был судим. 

По данным Чешского телевидения, подозрительные счета теперь анализируют и специалисты полиции, которые раньше занимались отмыванием денег. И они также сотрудничают с соседними европейскими государствами.

Чехия оценивает, насколько большой риск для безопасности могут представлять его компании. «Те, кто живет здесь и что-то сделал, все равно могут попасть в какой-то внутренний санкционный список», — предупредил Ракушан. В Чехии много компаний и предпринимателей из России. Управление финансового анализа исследует несколько сотен из них.

Источник: ceskatelevize.cz

 

 

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день

 

Рассказать всем:
Темы
бизнес Россия Чехия полиция
Читайте
по теме 
Компании в Чехии смогут вести бухгалтерский и налоговый учет в евро с января 2024 года
20.03.2022 13:25 Экономика
Компании в Чехии смогут вести бухгалтерский и налоговый учет в евро с января 2024 года
2510
Россия начала национализировать иностранные компании, в том числе чешские
10.03.2022 17:50 Экономика
Россия начала национализировать иностранные компании, в том числе чешские
4559
Свыше 2 миллионов жителей Чехии обязаны будут создать электронный ящик данных (datová schránka)
07.03.2022 13:29 Экономика
Свыше 2 миллионов жителей Чехии обязаны будут создать электронный ящик данных (datová schránka)
6225
Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии
04.03.2022 08:53 Экономика
Россиянам и украинцам принадлежит 24 518 компаний в Чехии
2751
Последние новости:
22
марта
Советники Праги одобрили два обмена недвижимостью с государством на 2,2 млрд крон
22.03.2022 09:16 Экономика
Советники Праги одобрили два обмена недвижимостью с государством на 2,2 млрд крон
69
21
марта
Бездомная из Чехии портила чужие машины, потому что ей было одиноко
21.03.2022 17:46 Общество
Бездомная из Чехии портила чужие машины, потому что ей было одиноко
1374
С 22 марта МВД Чехии будет выдавать беженцам визы для временной защиты
21.03.2022 17:01 Общество
С 22 марта МВД Чехии будет выдавать беженцам визы для временной защиты
2346
Пражский «Шатник» раздает беженцам вещи первой необходимости
21.03.2022 16:52 Общество
Пражский «Шатник» раздает беженцам вещи первой необходимости
1135
Ярмарка Святого Матфея в Праге открыта для украинских детей бесплатно
21.03.2022 16:11 Общество
Ярмарка Святого Матфея в Праге открыта для украинских детей бесплатно
2694
Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев
21.03.2022 15:10 Экономика
Как иностранцу открыть самозанятость в Чехии. Инструкция для украинцев
1919
Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон
21.03.2022 14:05 Экономика
Райффайзенбанк предлагает гражданам Украины бесплатный счет и 2500 чешских крон
3998
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
21.03.2022 14:01 Экономика
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш предстанет перед судом
1695
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги
21.03.2022 13:00 Общество
В Чехии горит более гектара леса. Объявлена третья степень пожарной тревоги
1458
В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против
21.03.2022 12:46 Экономика
В Чехии начали выселять старых жильцов, чтобы получить взнос на размещение беженцев. Власти против
2800


Мобильная версия