Чешские власти расследуют сделки некоторых российских бизнесменов

​Чехия начала проверку финансовых операций некоторых российских предпринимателей, которые могут представлять угрозу безопасности. Государство завершает составление так называемого внутреннего санкционного списка, подтвердил министр внутренних дел Вит Ракушан. Среди таких лиц — российский бизнесмен Сергей Майзус, владеющий обширными активами в Чехии.

Сергей Майзус — миллиардер родом из Калининградской области. Несколько лет назад он поселился в Чехии. Сам он заявлял, что в прошлом торговал иностранной валютой через интернет, а на средства от продажи своих компаний купил в Чехии три замка.

«Он использовал своего рода серую зону в международной финансовой системе и создал систему для простых денежных переводов», — сказала Павла Холцова, директор портала Investigace.cz. Американское бюро по борьбе с отмыванием денег FinCen расследовало более 8,5 тыс. сделок компаний Майзуса и пришло к выводу, что платежи подозрительные.

По данным Investigace.cz, около полумиллиарда долларов, прошедших через чешские банковские счета, также были признаны подозрительными. Сам Майзус использует замок в Хотовинах недалеко от Табора как семейную резиденцию. Но сотрудники не видели его здесь несколько дней. Он также купил пивоварню в этом районе.

Подчиненные Майзуса отказались предоставить Чешскому телевидению его номер телефона. Они не сказали, куда уехал их работодатель и когда он вернется. Бизнесмен никогда не был судим.

По данным Чешского телевидения, подозрительные счета теперь анализируют и специалисты полиции, которые раньше занимались отмыванием денег. И они также сотрудничают с соседними европейскими государствами.

Чехия оценивает, насколько большой риск для безопасности могут представлять его компании. «Те, кто живет здесь и что-то сделал, все равно могут попасть в какой-то внутренний санкционный список», — предупредил Ракушан. В Чехии много компаний и предпринимателей из России. Управление финансового анализа исследует несколько сотен из них.

Источник: ceskatelevize.cz

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