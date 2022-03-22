Полиция задержала семерых мошенников, которые украли 800 000 крон. Своих жертв находили на интернет-площадках в Чехии

Когда дело доходит до оплаты товара, мошенник предложит отправить деньги на счет через платежный шлюз известных компаний и пришлет вам ссылку на сайт компании, неотличимый от настоящего. Разница в том, что эти сайты были созданы не компаниями, за которые они себя выдают, а этими мошенниками.

За последние дни уголовные следователи зарегистрировали более 150 случаев неправомерного использования платежных карт в связи с продажей товаров на интернет-площадках. В связи с этим полиция арестовала семерых человек, которым грозит до восьми лет лишения свободы за кражу более восьмисот тысяч крон.

Если вы в последнее время что-то продавали на крупнейших интернет-площадках, то наверняка сталкивались с подобным мошенничеством. Любой, кто заинтересован в покупке, обратится к вам по объявлению, и все будет выглядеть как обычная сделка.

«Однако, когда дело доходит до оплаты товара, мошенник предложит отправить деньги на счет через платежный шлюз известных компаний и пришлет вам ссылку на сайт компании, неотличимый от настоящего. Разница в том, что эти сайты были созданы не компаниями, за которые они себя выдают, а этими мошенниками», — заявил представитель полиции Ричард Хрдина.

Вся информация о платежной карте, которую заполняет пользователь, попадает непосредственно к мошенникам, которые затем создают копию платежной карты в мобильном приложении, с которой сразу же начинают снимать ваши деньги.

Мошенничество было организовано из-за границы. Часть мошенников мониторили чешские интернет-платформы, находили «жертву» и передавали данные о ней тому, кто будет непосредственно общаться с обманутым продавцом. После мошеннической операции прибыль делилась соответственно.

Пражские следователи в сотрудничестве с региональными детективами, занимающимися этим вопросом, в течение одной недели задержали семерых подозреваемых из-за рубежа. В большинстве случаев аресты происходили сразу после постепенного снятия со взломанных счетов крупных сумм из банкоматов.

Следователи по уголовным делам уже зарегистрировали более ста пятидесяти неправомерно использованных платежных карт, и таким образом мошенники получили сумму, превышающую восемьсот тысяч крон.

Все семеро задержанных привлечены к уголовной ответственности, а в случае признания виновными им грозит до восьми лет лишения свободы.

«Крайне важно, чтобы люди не разглашали свои платежные реквизиты и ни в коем случае не вводили номера своих карт, CVC-коды и никогда не вводили пин-код при продаже в Интернете. В этом случае это сравнимо с ключом от дома, который вы также никому не даете», — добавил Хрдина.

Источник: prazska.drbna.cz

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