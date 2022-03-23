В Чехии девушка хотела покончить с собой, прыгнув с моста, но выплыла на берег. Полицейские помешали ей прыгнуть снова

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на мосту промокшую 15-летнюю девушку с переохлаждением.

Вчера утром два патруля городской полиции были отправлены к Либеньскому мосту, где, как сообщается, молодая девушка собиралась прыгнуть в реку. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на мосту промокшую 15-летнюю девушку с переохлаждением. Она рассказала, что прыгнула с моста во Влтаву, но доплыла до берега. По ее словам она не любит мир и не хочет жить.

Позже она опять побежала к перилам, но ей помешали снова прыгнуть. «Ее завернули в теплую одежду и попытались успокоить. Бригады скорой помощи доставили ее в больницу. В ходе операции полиция также выяснила, что за девушкрй был объявлен общенациональный розыск», — добавила Йиржина Эрнестова, пресс-секретарь городской полиции Праги.



Источник: prazska.drbna.cz