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От алкогольной зависимости страдают 3% населения Чехии

От алкогольной зависимости страдают 3% населения Чехии

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Был проведен онлайн-опрос кафедры наркологии 1-го медицинского факультета Карлова университета, в котором в прошлом году приняли участие 809 респондентов. Опрос также показал, что в прошлом году люди чаще всего употребляли алкоголь дома.
От алкогольной зависимости страдают 3% населения Чехии

Ученые хотели узнать о привычках чехов, связанных с употреблением алкоголя. По данным опроса, алкогольная зависимость была выявлена ​​у трех процентов населения с помощью анкетирования. 25 процентов респондентов имеют средний уровень проблем с алкоголем, а 40 процентов людей, которые пьют, — в группе риска. 

Группа риска для мужчин — ежедневное потребление от 40 до 60 граммов алкоголя (например, около трех бутылок пива), для женщин от 20 до 40 граммов (эквивалентно двум бутылкам пива).

Опрос также заострил внимание на уровне, так называемой, грамотности в вопросах здоровья, — 73 процента респондентов имеют достаточный уровень. Люди с очень проблемным потреблением алкоголя, по-видимому, имеют более высокий уровень грамотности в вопросах здоровья, что, по мнению авторов исследования, может быть результатом обращения за услугами по лечению зависимости. 

«Большинству респондентов, примерно одной трети, сложно оценить, достоверна ли информация о рисках для здоровья в СМИ, что на сегодняшний день является серьезным открытием», — сказал нарколог Мирослав Бартак.

Согласно опросу, две пятых опрошенных согласны с тем, что антиалкогольная политика в Чехии успешна. Но более половины считают, что предупреждения о вредном воздействии алкоголя должны быть напечатаны на алкогольных напитках.

Опрос также показал, что в прошлом году люди чаще всего употребляли алкоголь дома. Однако более 70 процентов из них также выпивали в пабе, ресторане, саду или в гостях. Жители малых и средних населенных пунктов больше употребляли алкоголь в пабах и ресторанах. В крупных городах или, наоборот, местах с населением менее 1000 человек выпивали меньше.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
чешское пиво Чехия алкоголизм
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