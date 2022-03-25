Последствия волны беженцев — появление новой нации. Чехия станет «более украинской»

По словам доктора Романа Шмуцлера, массовый приток беженцев во время войны еще больше приблизит Чехию к восточной культуре: «Мы будем ментально ближе к Украине — более эмоциональными, нас будет в меньшей мере интересовать государство, но больше — семья и тому подобное».

Согласно заявлению премьер-министра Петра Фиалы, в Чехию прибыли 270 000 военных беженцев из Украины. Эта цифра продолжает расти. Предполагается, что реальное количество украинских беженцев в Чехии значительно превышает официальные данные.

По словам доктора Романа Шмуцлера, массовый приток беженцев во время войны еще больше приблизит Чехию к восточной культуре. Часть украинцев на родину не вернется. «Мы будем ментально ближе к Украине — станем более эмоциональными, нас будет в меньшей мере интересовать государство, но больше — семья и тому подобное».

«Я думаю, что наша страна ментально будет двигаться дальше в сторону Восточной Европы. Мы были страной, так или иначе интегрированной в Запад, начиная со славных времен конца 19 века. У нас здесь был ряд всем известных компаний, а также немецкое меньшинство, которое мы потом изгнанали, присоединившись к русскому блоку. И никому бы и в голову не пришло, что мы — Восточная Европа. Все понимали, что мы часть западного мира, и поэтому мы для них какая-то непонятная страна, которая начинается в Хебе и заканчивается в Хабаровске», — объяснил Роман Шмуцлер, что, по его мнению, происходило на чешской земле в последнее время.

«Постепенно мы меняемся все больше и больше, за последние 150 лет население разительно изменилось, и продолжает это делать. Появляется новая нация, состоящая из новых людей, которые приезжают сюда и растят детей тут, так что общество будет другим. Я не говорю хуже, но мы будем более ментально "Украиной" и станем более эмоциональны, нас будет меньше интересовать государство, но больше — семья и тому подобное», — назвал последствия волны беженцев Роман Шмуцлер.

Источник: zivotvcesku.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: