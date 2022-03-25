Группа мошенников в париках украла со счетов пражских банков 9 миллионов крон

Участники преступной группы использовали парики, искусственные бороды или красили волосы. Благодаря маскировке и поддельным документам шестерым подозреваемым, по данным полиции, удалось забрать со счетов клиентов банков около 9 миллионов крон.

Об этом 25 марта сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

По версии следствия, подозреваемые обманывали банки в основном в Праге в конце 2021 года и начале этого года. «Группа из шести человек часто меняла внешность и роли. Их деятельность была прекращена через несколько месяцев оперуполномоченными службы по борьбе с экономическими преступлениями», — рассказал Рыбански.

Представители банков обратились в полицию по подозрению в том, что счета их клиентов стали мишенью неизвестных злоумышленников. «По предварительным данным, они выдавали себя за клиентов, а затем переводили средства на свой счет по поддельным документам или снимали их наличными непосредственно в отделении. Все должно было происходить в основном в столице», — уточнил Рыбанский, добавив, что подозрения окончательно подтвердились.

Речь идет о людях, которые должны были получить информацию о клиентах финансовых учреждений из общедоступных реестров или, например, просматривая новости в Интернете.

«Если успешная компания или предприниматель представлялись на публике, они старались получить необходимую информацию, а также фотографии людей. Затем они сделали поддельные документы с их фотографией и шли в отделение банка. Для этого они часто меняли имидж. Они носили искусственные бороды, использовали парики или красили волосы и бороды по-разному. Вот почему они стали называть себя актерами», — сказал пресс-секретарь.

По данным полиции, обвиняемым также помогли и карантинные меры, когда во внутренних помещениях все обязаны были носить респираторы.

«Перед банковскими служащими они действовали уверенно, без каких-либо признаков нервозности или колебаний, для каждой операции у них была заранее подготовленная легенда о владельце, которую они узнавали из доступных источников. Чтобы реальный владелец счета не сразу обнаружил пропажу денег со счета, «актер» менял контактные данные счета перед этой транзакцией», — сказал Рыбански.

В последние недели криминалисты задержали подозрительную группу в Пльзене и изъяли ряд поддельных документов, SIM-карты, мобильные телефоны, электронику и различные аксессуары, необходимые для совершения этого преступления.

Полиция подозревает задержанных в нескольких преступлениях, таких как подделка и изменение публичного документа или мошенничество. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Общий ущерб следователи оценивают в девять миллионов крон.

Источник: novinky.cz

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