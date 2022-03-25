Премьер-министр Чехии: заявления о том, что правительство не думает о чехах, призваны настроить людей против украинцев

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) считает утверждения оппозиции о том, что правительство забывает о гражданах Чехии, чтобы помочь мигрантам из Украины, попыткой настроить чешское общество против беженцев.

Об этом Фиала сообщил журналистам в Брюсселе, где он находится с четверга в связи с саммитом НАТО и Европейским советом. По словам Фиалы, правительство, помогая украинцам, которые спасаются от войны после вторжения России в Украину, помогает таким образом и гражданам Чехии.

Бывший премьер-министр Андрей Бабиш сказал ЧТК во время оценки первых ста дней правления Фиалы, что кабинет министров не должен забывать о своих гражданах в рамках своей заслуженной помощи украинцам. По словам Бабиша, они впадают в нищету из-за бездействия правительства. «Я понимаю эти слова как попытку настроить чешское общество против беженцев, что считаю абсолютно неправильным», — сказал Фиала.

«Мы должны оставить этих людей на улице или как это представляет г-н Бабиш?», — добавил Фиала.

«Мы окажем им базовую помощь, что позволит им как можно быстрее адаптироваться к ситуации в Чехии. Мы предлагаем им работу, мы устраиваем их детей в школу — все это предотвращает возможные социальные проблемы, неспособность справиться с ситуацией и косвенно защищая граждан Чехии», — пояснил премьер-министр. По его словам, помогать тем, у кого нет дома и денег и которые пытаются спасти свои жизни, — это человеческий долг.

Источник: ceskenoviny.cz

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