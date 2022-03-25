В Чехии неизвестные украли 900 метров железнодорожных рельсов

В ночь 24 марта недалеко от Пршерова вор похитил более девятисот метров железнодорожных рельсов. Ущерб оценили в 300 тысяч крон.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ленка Ванкова.

«Они хранились здесь после ремонта на трассе и предназначались для дальнейшего использования. Пострадавшая компания предварительно подсчитала ущерб, причиненный преступником, на сумму более 300 000 крон», — сказала она.

Полиция расследует дело по подозрению в краже. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: