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В Чехии неизвестные украли 900 метров железнодорожных рельсов

В Чехии неизвестные украли 900 метров железнодорожных рельсов

420on.cz 51
В ночь 24 марта недалеко от Пршерова вор похитил более девятисот метров железнодорожных рельсов. Ущерб оценили в 300 тысяч крон.
В Чехии неизвестные украли 900 метров железнодорожных рельсов

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ленка Ванкова.

«Они хранились здесь после ремонта на трассе и предназначались для дальнейшего использования. Пострадавшая компания предварительно подсчитала ущерб, причиненный преступником, на сумму более 300 000 крон», — сказала она.

Полиция расследует дело по подозрению в краже. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

 

 

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Темы
полиция преступность Чехия
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