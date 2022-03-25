В Чехии неизвестные украли 900 метров железнодорожных рельсов

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ленка Ванкова.
«Они хранились здесь после ремонта на трассе и предназначались для дальнейшего использования. Пострадавшая компания предварительно подсчитала ущерб, причиненный преступником, на сумму более 300 000 крон», — сказала она.
Полиция расследует дело по подозрению в краже. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
- Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день
- Telegram – короткий дайджест новостей за день