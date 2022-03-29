Полиция задержала шесть «актеров», которые притворялись клиентами чешских банков

Полиция арестовала группу из шести «актеров», которые выдавали себя за клиентов пражских банков и переводили средства на свои счета по поддельным документам. Общий ущерб был оценен почти в девять миллионов крон.

В конце 2021 года и в начале 2022 представители банков обращались в полицию Праги по подозрению в неправомерном использовании счетов их клиентов. Представитель пражской полиции Ян Рыбанский рассказал, что информацию о клиентах банка подозреваемые получали, просматривая новости в Интернете. Когда появлялся отчет успешного предпринимателя или компании, то они выискивали нужную информацию и фотографии. Затем они изготавливали поддельные документы и отправлялись в отделение банка.

Преступники использовали накладные бороды и парики, меняли цвет волос, чтобы быть как можно менее узнаваемыми.

«Поэтому они и стали называть себя актерами», — объяснил Рыбанский. Как ни парадоксально, но меры коронавируса сработали им на руку, чтобы они могли прятать лица за респираторами.

Перед банковскими служащими они вели себя уверенно, без малейшего признака нервозности. У них заранее была приготовлена подробная информация о владельце счета из открытых источников. Перед переводом денег злоумышленники меняли контактные данные аккаунта, чтобы не оповещать настоящего владельца.

Группа подозреваемых была задержана в Пльзене. Если их признают виновными, то им грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: irozhlas.cz

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