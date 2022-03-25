Самый популярный учитель — Марек Валашек из гимназии Amazon в Праге

​В этом году звание самого популярного учителя Чешской Республики — премию «Золотой Амос» — получил учитель математики Марек Валашек из англо-чешской гимназии Amazon в Праге.

Он стал 18-м человеком, выигравшим опрос за последние 29 лет. Он также выиграл конкурс Ámos sympaťák в онлайн-голосовании и конкурс Ámos ČT на чешском телевидении. Победителей объявили сегодня организаторы конкурса в отеле Olšanka в Праге.

Учитель математики Йозеф Мах из Таховской гимназии выиграл голосование детского жюри и, таким образом,стал Детским Амосом. Участники опроса также назвали самого популярного преподавателя в онлайн-обучении. Корона Dálkový Ámos была вручена учителю математики Томашу Сайдлу из начальной школы и детского сада Йозефа Гочара в Градце Кралове.

В сегодняшнем финале приняли участие три учителя и три воспитателя. По итогам соревнований прошли в полуфинал, в котором участвовали девять женщин и семь мужчин. В этом году школьники отправили на конкурс 80 учителей. Главное условие конкурса– собрать 100 подписей и получить согласие номинанта.

Традиционный опрос Golden Amos был объявлен в этом году в 29-й раз. В прошлом году конкурс из-за эпидемии Covid-19 он проводился только в онлайн-режиме.В субботу в отеле Ambassador Golden будет проходить бал. Мероприятие связано с празднованием Дня учителя, которое состоится 28 марта.

Источник: ceskenoviny.cz