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Католическая Пасха в Чехии: как будут работать магазины

Католическая Пасха в Чехии: как будут работать магазины

420on.cz 37
Магазины в Чехии будут открыты в Страстную пятницу или Пасхальный понедельник? Когда у детей школьные каникулы? Об этом рассказываем в этой статье.
Католическая Пасха в Чехии: как будут работать магазины

Пасха – один из так называемых переходящих праздников. Это означает, что они не имеют четко определенной даты. Год от года дата Пасхи может отличаться на один месяц.

В этом году в Чехии Страстная пятница приходится на 15 апреля, а Пасхальный понедельник — на 18 апреля. 

В этом 2021/2022 учебном году пасхальные каникулы начинаются в четверг, 14 апреля, и продолжаются до пасхального понедельника, 18 апреля. Таким образом, у детей есть 5 выходных, они вернутся на скамейки на следующий день, во вторник, 19 апреля.

С 1 октября 2016 года в Чехии вступил в силу Закон о регламенте продаж в розничной и оптовой торговле. Закон предусматривает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни.

Поскольку часы работы магазинов в различные праздники были скорректированы, многие люди задаются вопросом, когда и в какие праздники магазины открыты, а какие снова закрыты. Как насчет Пасхи?

Пасхальный понедельник — один из тех праздников, когда магазины должны быть закрыты. И наоборот, Страстная пятница не подпадает под действие закона, и магазины могут быть открыты. Тем не менее, некоторые магазины в этот день либо корректируют часы работы, либо вовсе закрывают их и дают своим сотрудникам отгулы, даже если им это не нужно. Поэтому заранее уточните, сможете ли вы прийти за покупками в данный день, как в обычный непраздничный день и в обычное время.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Пасха Чехия праздники магазины
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