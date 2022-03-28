Погода испортится, в Чехию идет похолодание

Из весны обратно в зиму — такая погода будет на этой неделе. Арктический воздух принесет в Чехию утренние заморозки, гололед и снегопады, рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.

В понедельник температура воздуха днем составит от 19 до 21 °C. Будет ясно, во второй половине дня облачно. Во вторник в Чехии будет переменная облачность, на севере республики пройдут дожди. Дневная температура будет колебаться от 10°C в Либерецком крае до 18°C ​​в Южно-Моравском крае.

Дождь и облачность синоптики обещают в среду, на вершинах гор выпадет снег. Утренняя температура понизится до 2-6°С. Дневная температура составит 9-13°С, на юго-востоке страны будет около 15°С.

В четверг будет облачно, в отдельных районах пройдут дожди, в горах ожидается снегопад. Утренняя температура понизится до 1-5°С, днем будет 5-9°С.

В пятницу еще больше похолодает, утром будет от 1 до 3 °С, днем воздух прогреется до 3-7°С.

В выходные будет холодно. В субботу будет облачно с прояснениями, в горах снег, а в низинах мокрый дождь. Утренняя температура понизится до 0-4°С. Дневные температуры составят от 1 до 5°С. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

Источник: novinky.cz

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