В Чехии полиция разыскала мальчика, который писал, что не хочет жить

К поискам подключилась и общественность.

Полиция разыскала 11-летнего мальчика, который сегодня утром ушел из школы в Бржевнове, оставив после себя три письма. В них он написал, что больше не хочет жить.

К поискам подключилась и общественность. «Согласно одной из улик, он может захотеть поехать в Прахатице», — заявил утром представитель полиции Ян Данек. В конце концов эта зацепка оказалась верной, ведь мальчика выследили спустя несколько часов в этом районе:

«Мальчика выследили в районе Прахатице, с ним все в порядке. Вскоре его отправят к матери. Спасибо всем за сотрудничество», — сказал Ян Данек в половине второго.

Источник: prazska.drbna.cz