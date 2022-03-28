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В Чехии полиция разыскала мальчика, который писал, что не хочет жить

В Чехии полиция разыскала мальчика, который писал, что не хочет жить

anastasiia_kn 1765
К поискам подключилась и общественность.
В Чехии полиция разыскала мальчика, который писал, что не хочет жить

Полиция разыскала 11-летнего мальчика, который сегодня утром ушел из школы в Бржевнове, оставив после себя три письма. В них он написал, что больше не хочет жить.

К поискам подключилась и общественность. «Согласно одной из улик, он может захотеть поехать в Прахатице», — заявил утром представитель полиции Ян Данек. В конце концов эта зацепка оказалась верной, ведь мальчика выследили спустя несколько часов в этом районе:

«Мальчика выследили в районе Прахатице, с ним все в порядке. Вскоре его отправят к матери. Спасибо всем за сотрудничество», — сказал Ян Данек в половине второго.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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школы Чехия самоубийство
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