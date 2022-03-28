С мая Пльзень ограничит употребление алкоголя в общественных местах, особенно в центре.

​Мэрия чешского города Пльзень утвердила указ, запрещающий употребление алкогольных напитков в центре города и определенных общественных местах. Правило также касается мест в пределах 50 метров от школ и на платформах общественного транспорта.

Постановление вступит в силу с 1 мая и призвано улучшить ситуацию в центре и других местах скопления неблагополучных людей, способствовать снижению правонарушений в отношении собственности и загрязнению улиц и парков. За указ проголосовали 27 из 39 присутствовавших представителей, восемь из них были проти. По словам советника по безопасности Мартина Зрзавецкого (ČSSD), город оценит эффективность указа через год.

Распивать алкоголь в общественных местах нельзя будет в четырех районах.

Район Пльзень-центр включает в себя более широкий центр города, граничащий с улицами Тылова, Корандова, Халкова, Пуркинева, У Трати, Железнични, Лобезска, У Праздрое, Тыршова, границу берега Мже за торговым центром Plaza, вокруг улицы На Йикалце до Вейпрницкой и улицы Тылова.

Вторая локация включает район Бори, то есть площадь Чешских братьев, где находится самый большой хостел. Третья локация определяет территорию вокруг торгового центра Luna na Borech и четвертая локация — U Ježíška вдоль берегов Радбузы до моста на улице Малостранска, то есть площадь над главным железнодорожным вокзалом и конечными автобусами. Несоблюдение указа может привести к штрафу до двух тысяч крон.

Исключение составляют летние террасы, являющиеся частью ресторанов, пабов, кафе и баров, а также разрешенные праздничные, культурные и спортивные мероприятия, общественные мероприятия, рынки и и др. Например, если люди просто стоят с пивом перед пабом, полицейскому придется самому оценивать серьезность деяния.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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