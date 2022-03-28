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Полиция в Чехии обнаружила подземный цех для выращивания марихуаны

Полиция в Чехии обнаружила подземный цех для выращивания марихуаны

420on.cz 197
Полицейские в Находском районе обнаружили большие помещения для выращивания марихуаны. Обвинение предъявлено мужчине, который выращивал наркотик в специально оборудованном подземном пространстве. При этом само место напоминало ферму, которая якобы маскировала незаконное выращивание конопли.
Полиция в Чехии обнаружила подземный цех для выращивания марихуаны

Криминалисты нашли место для выращивания конопли недалеко от польской границы, сообщила 28 марта пресс-секретарь полиции Люси Конечна.

По словам представителя, оперативный штаб задержал 42-летнего мужчину, который, по версии следствия, выращивал марихуану в специально приспособленных и закопанных в землю объемных емкостях.

«Он замаскировал все земледелием и легальным выращиванием каннабиса с низким содержанием THC. Во время обыска дома и нежилого помещения полиция изъяла 196 растений каннабиса, из которых могло быть получено 18 килограммов сухого вещества, не менее 11 килограммов высушенного растительного материала, и за все это мужчина мог получить не менее 1,5 миллиона крон», — сказала пресс-секретарь.

Тем не менее, изъятые растения еще будут проходить экспертизу, а полиция продолжает расследовать обстоятельства дела.

Источник: novinky.cz

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Темы
наркотики Чехия марихуана полиция
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