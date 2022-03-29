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В Чехии сгорел ресторан канцлера президента Вратислава Минаржа

В Чехии сгорел ресторан канцлера президента Вратислава Минаржа

420on.cz 377
Во вторник вечером большой пожар охватил бревенчатый ресторан Na srubu на горнолыжном курорте Осветинамы в Угерске-Градиште. Ресторан принадлежит компании канцлера президента Чехии Вратислава Минаржа и находится в непосредственной близости от пансионата Минаржа.
В Чехии сгорел ресторан канцлера президента Вратислава Минаржа

О пожаре сообщили пожарные в половине второго ночи. Семь отрядов профессиональных и добровольных пожарных из Злинского и Южно-Моравского краев постепенно приступили к ликвидации огня. «На момент нашего прибытия горела вся крыша здания. Тушение пожара мы проводили в дыхательных аппаратах с несколькими водометами», — сказал пресс-секретарь региональной пожарной охраны Роман Жемличка.

Požár hospody Na srubu

Пожарным удалось локализовать возгорание в течение часа. Затем пожарные разобрали конструкцию здания и потушили скрытые возгорания. «Причина пожара и сумма ущерба будут установлены в ходе расследования утром», — отметила Жемличка.

«По предварительным данным, ущерб составляет около 15 миллионов крон. Пламя повредило крышу, чердак и оборудование здания», — сообщила пресс-секретарь пожарной охраны Люция Яворжикова.

Пожар произошел через день после того, как общественность проинформировали о том, что глава канцелярии президента Республики Минарж лично приказал Службе информации безопасности (BIS) уничтожить секретный документ по делу Врбетице. Согласно документу, к взрывам на складе боеприпасов были причастны сотрудники российских спецслужб ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

«В период с 29 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года KPR на основании приказа начальника KPR от 29 ноября 2021 года было проведено внеочередное уничтожение секретных документов, зарегистрированных в период с 2013 по 2021 год», — говорится в сообщении.

Полиция хотела проверить отчет BIS о Врбетице на предмет наличия в нем отпечатков пальцев или следов ДНК людей, не уполномоченных проверять документ.

Пресс-секретарь полиции Милена Шабатова сообщила, что полицейские работают с несколькими версиями причин пожара в Осветинамы. «Причиной пожара могла быть халатность, технический дефект или пожар был заложен умысленно», — сказала Шабатова. Она добавила, что в момент возгорания в ресторане никого не было.

Источник: novinky.cz

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пожар Чехия президент рестораны
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