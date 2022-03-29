Евросоюз утвердил план солидарности по приему беженцев из Украины

Страны Евросоюза должны разделить между собой людей, бегущих из Украины, но эта система должна быть полностью добровольной. Об этом договорились несколько представителей правительств и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Сегодня министры поддержали план действий комиссии из десяти пунктов по обеспечению лучшей координации помощи беженцам. По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, крайне важно, чтобы система регистрации и обмена информацией о беженцах заработала на европейском уровне как можно скорее, и было ясно, какие государства имеют для них свободные мощности.

Более чем через месяц после начала российской атаки более 3,8 млн украинцев бежали в Евросоюз, из них более двух миллионов нашли убежище в Польше. В Чехии официально зарегистрирован более 230 000 беженцев.

«Нам нужно начать более активно распределять беженцев внутри ЕС и проявлять солидарность, заботясь о них», — заявила перед сегодняшней встречей министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер. Как и некоторые другие коллеги, она выступает против того, чтобы государства делили между собой беженцев по обязательным квотам. Обязательная система, от которой отказались Польша, Чехия и Венгрия, была введена ЕС во время миграционного кризиса 2015 года, когда страны Южной Европы особенно подверглись натиску беженцев от войны в Сирии.

Но сейчас, по мнению большинства государств, этот вопрос не стоит на повестке дня. Министры утвердили план солидарности, который, по мнению комиссии, базируется на десяти пунктах. «Мы хотим иметь четкие правила регистрации, перевозки, защиты детей и наиболее уязвимых групп, а также согласовать процедуры финансирования», — сказал Схинас.

По словам комиссара ЕС по внутренним делам Илвы Йоханссон, количество ежедневно прибывающих беженцев сократилось с 200 000 до почти 50 000, но ситуация может ухудшиться в любой момент, и ЕС должен быть к этому готов.

По ее словам, утвержденный министрами план также включает создание индекса, сравнивающего свободные мощности отдельных стран. Стратегия также предусматривает более тесное сотрудничество между органами безопасности и участие Европола, чтобы банды торговцев людьми не могли злоупотреблять ситуациями с беженцами. ЕС также хотел бы помочь перегруженной Молдове, в частности, направив сотрудников в ее пограничное агентство Frontex.

По словам Ракушана, Чехия также предложила использовать существующие транзитные центры в странах, где они пересекают границы ЕС, для координации приема и перевозки беженцев. В них люди, прибывающие из Украины, получали бы информацию о том, где у них есть наилучшие перспективы для получения жилья, либо они добирались бы оттуда в страны, где у них есть родственники с усиленным транспортным сообщением.

Источник: novinky.cz

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