Изменение в связи с беженцами: медицинские маски будут обязательными для детей от шести лет

Минздрав предлагает внести поправки в правила ношения респираторов и медицинских масок для детей, которые правительство обсудит в среду. Обязанность носить маски для детей вступит в силу с шестилетнего возраста, а не с начала школьного обучения, как это предусмотрено правилами сейчас.

Причина в том, что обязательство распространялось и на детей беженцев из Украины, заявил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб. С середины марта ношение респираторов является обязательным только в общественном транспорте, медицинских учреждениях и объектах социального обслуживания. Дети до 15 лет могут носить медицинские маски вместо респираторов.

Помимо детей дошкольного возраста от ношения респираторов освобождаются лица с нарушениями интеллекта или умственных способностей, госпитализированные люди, клиенты социальных служб или водители общественного транспорта или те, у кого есть противопоказания.

Дети беженцев освобождены от обязательного школьного обучения в Чехии на три месяца с момента прибытия, поэтому большинству из них придется идти в школу только в сентябре. Респираторы защищают тех, кто их носит и их окружение, не только от covid-19, но и других респираторных заболеваний. Они, наряду с кишечными проблемами, являются наиболее распространенными острыми проблемами со здоровьем, с которыми беженцы в настоящее время обращаются за медицинской помощью.

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) заявил на прошлой неделе, что он также должен выступить на заседании правительства в среду с предложением упростить признание профессиональной квалификации медицинских работников из Украины. В настоящее время они могут начать стажировку в учреждениях, имеющих аккредитацию на получение образования, а затем работать под присмотром более опытных коллег. Как минимум, они могли бы оказывать помощь вновь прибывшим беженцам из Украины.

Источник: novinky.cz