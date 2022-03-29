Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.47
USD
22.08
RUB
0.25
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая

Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая

420on.cz 218
Чрезвычайное положение в Чехии будет продлено до конца мая. Предложение премьер-министра Петра Фиала (ODS) было одобрено Палатой депутатов во вторник. Кабмин призвал продлить чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины, подвергшейся военному нападению со стороны России.
Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая

82 из 148 присутствовавших депутатов проголосовали за продление чрезвычайного положения. Против выступили оппозиционные партии ANO a SPD. ЧП будет действовать действовать до 31 мая.

«Просьба о продлении чрезвычайного положения на два месяца может показаться необычной. Однако это необходимо правительству и всем полицейским, пожарным и губернаторам, которые уже два месяца работают в этом режиме», — заявил на пленарном заседании глава МВД Вит Ракушан.

По его словам, нет оснований предполагать, что количество украинских беженцев в Чехии значительно сократится в течение двух месяцев. «Если в течение двух месяцев чрезвычайное положение уже будет не нужно, депутаты могут отменить его раньше», — добавил он.

Депутаты от партии ANO хотели поддержать 30-дневное продление ЧП. «Даже у конституционных юристов нет единого мнения, можно ли продлить режим чрезвычайного положения более чем на 30 дней», — пояснила глава ANO Алена Шиллерова.

Источник: novinky.cz
 

Рассказать всем:
Темы
Чехия правительство Палата депутатов ЧР Украина беженцы
Читайте
по теме 
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату
29.03.2022 17:38 Общество
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату
333
Чехия высылает из страны заместителя посла России
29.03.2022 17:12 Политика
Чехия высылает из страны заместителя посла России
675
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
29.03.2022 16:36 Общество
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
689
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
29.03.2022 15:36 Политика
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
1027
Последние новости:
29
марта
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату
29.03.2022 17:38 Общество
В Праге школьники во время уборки мусора нашли гранату
333
Чехия высылает из страны заместителя посла России
29.03.2022 17:12 Политика
Чехия высылает из страны заместителя посла России
675
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
29.03.2022 16:36 Общество
Администрация Праги выделит беженцам 200 крон в день на питание
689
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
29.03.2022 15:36 Политика
Сегодня активисты перекрыли движение на мосту Нусле в Праге. Завтра они планируют новую акцию
1027
Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах
29.03.2022 15:17 Политика
Украинские дети могут заниматься спортом в пражских клубах
389
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить
29.03.2022 15:00 Общество
Мужчина с пистолетом напал на пенсионера в Праге. Угрожал застрелить
880
Изменение в связи с беженцами: медицинские маски будут обязательными для детей от шести лет
29.03.2022 14:05 Общество
Изменение в связи с беженцами: медицинские маски будут обязательными для детей от шести лет
822
Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц
29.03.2022 12:33 Экономика
Богатыми чехи считают тех, кто получает 120 000 крон в месяц
1682
«Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2)
29.03.2022 11:17 Политика
«Убытки, колоссальные». Как война и санкции повлияли на читателей 420on (Часть 2)
1269
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом
29.03.2022 10:49 Политика
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел коронавирусом
469


Мобильная версия