Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая

Чрезвычайное положение в Чехии будет продлено до конца мая. Предложение премьер-министра Петра Фиала (ODS) было одобрено Палатой депутатов во вторник. Кабмин призвал продлить чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев из Украины, подвергшейся военному нападению со стороны России.

82 из 148 присутствовавших депутатов проголосовали за продление чрезвычайного положения. Против выступили оппозиционные партии ANO a SPD. ЧП будет действовать действовать до 31 мая.

«Просьба о продлении чрезвычайного положения на два месяца может показаться необычной. Однако это необходимо правительству и всем полицейским, пожарным и губернаторам, которые уже два месяца работают в этом режиме», — заявил на пленарном заседании глава МВД Вит Ракушан.

По его словам, нет оснований предполагать, что количество украинских беженцев в Чехии значительно сократится в течение двух месяцев. «Если в течение двух месяцев чрезвычайное положение уже будет не нужно, депутаты могут отменить его раньше», — добавил он.

Депутаты от партии ANO хотели поддержать 30-дневное продление ЧП. «Даже у конституционных юристов нет единого мнения, можно ли продлить режим чрезвычайного положения более чем на 30 дней», — пояснила глава ANO Алена Шиллерова.

Источник: novinky.cz

