Чрезвычайное положение в Чехии будет действовать до конца мая

82 из 148 присутствовавших депутатов проголосовали за продление чрезвычайного положения. Против выступили оппозиционные партии ANO a SPD. ЧП будет действовать действовать до 31 мая.
«Просьба о продлении чрезвычайного положения на два месяца может показаться необычной. Однако это необходимо правительству и всем полицейским, пожарным и губернаторам, которые уже два месяца работают в этом режиме», — заявил на пленарном заседании глава МВД Вит Ракушан.
По его словам, нет оснований предполагать, что количество украинских беженцев в Чехии значительно сократится в течение двух месяцев. «Если в течение двух месяцев чрезвычайное положение уже будет не нужно, депутаты могут отменить его раньше», — добавил он.
Депутаты от партии ANO хотели поддержать 30-дневное продление ЧП. «Даже у конституционных юристов нет единого мнения, можно ли продлить режим чрезвычайного положения более чем на 30 дней», — пояснила глава ANO Алена Шиллерова.
Источник: novinky.cz