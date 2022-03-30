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3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине

3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине

420on.cz 158
​Организаторы благотворительного концерта, который состоится 3 апреля на пражской Летне, попросили публику пригласить на концерт своих украинских соседей и друзей. На концерте «Вместе за Украину» выступят известные музыканты, актеры и спортсмены.
3 апреля на Летне в Праге состоится благотворительный концерт в помощь Украине

По словам организатора мероприятия Робина Суханека, в сотрудничестве с некоммерческими организациями на месте будет создан «рынок помощи», где посетители смогут внести свой вклад в конкретные мероприятия или принести материальную помощь.

На концерте во время трехчасовой программы выступят Tomáš Klus, Rybičky 48, Wohnout, Divokej Bill, Michal Hrůza, skupina Poetika, Pavel Callta, Desmod & Robo Šimko, Juraj Hnilica, Jamaron и другие. Модераторами будут Ондржей Лехнырж и Оксана Мойсенюкова, которые будут сопровождать концерт на украинском языке.

«Украинцам, бежавшим от войны, будет предоставлена ​​возможность найти здесь работу. В то же время я прошу общественность приглашать своих новых украинских соседей и друзей и вместе приезжать на Летну. Это будет не только концерт, но и мероприятие, во время которого можно будет помочь беженцам», — сказал Суханек.

На сцене также выступят люди, укрывшиеся в Чехии перед войной. Среди них будет, например, восьмилетняя Арина, которую мама привезла из Харькова. «Аринка играет на бандуре — украинском народном инструменте, который они успели взять с собой. Она проявила интерес к возможности сыграть на сцене песню в поддержку Украины. Я не колебался ни минуты и принял ее предложение», — сказал Суханек.

На концерте организаторы хотят выразить солидарность с людьми, которые сопротивляются военному нападению на Украине, а также с белорусами, которые протестуют против режима Александра Лукашенко,и россиянами, протестующими против политики президента Владимира Путина.

На Летненской равнине будет создана «биржа помощи» в сотрудничестве с некоммерческими организациями. Например, здесь разместят свои стенды Caritas CR, Post Bellum, посольство Украины или Food Bank, которые также будут собирать материальную помощь. Некоторые организации предложат украинским беженцам работу или различную необходимую информацию. Желающим оказать помощь организаторы рекомендуют привезти с собой свежие продукты длительного пользования и аптечные товары, особенно средства гигиены.

Общественность может внести свой вклад в накладные расходы на организацию этого мероприятия через краудфандинговую платформу Donio. Организаторы жертвуют средства, которые собираются сверх необходимого бюджета для организации этого мероприятия, от имени сбора для поддержки украинской армии, который был создан Посольством Украины. Актуальную программу и другую информацию о концерте можно найти на сайте www.SpolecneProUkrajinu.cz.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия украинцы Украина концерт финансовая помощь беженцы работа
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