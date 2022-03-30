Полиция Чехии обвинила 12 человек в махинациях в системе Visapoint и отмывании сотен миллионов крон

​Следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) намерены привлечь к ответственности 12 россиян и вьетнамцев за предполагаемые махинации с заявлениями на получение вида на жительство в Чехии. По версии следствия, организованная группа частично нарушила деятельность МИД.

Об этом в среду сообщил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

«Лица обоснованно подозреваются в организации преступной деятельности, которая была связана с подачей заявлений на получение вида на жительство в Чехии гражданами Социалистической Республики Вьетнам», — сказал собеседник агентства.

«Их несанкционированные действия должны были парализовать некоторые способы подачи заявлений на получение вида на жительство, что должно было частично нарушить деятельность Министерства иностранных дел», — сказал Ибегей.

Все двенадцать человек обвиняются в участии в организованной преступной группе, десять из них — в несанкционированном доступе к компьютерной системе, а пять человек подозреваются полицией в отмывании денег.

Восемь обвиняемых находятся под стражей с 2018 года, и, по словам Ибегея, сейчас они на свободе. Пражская прокуратура примет решение по фактическому обвинительному акту.

Криминалисты в 2018 году, когда началось судебное преследование, сообщали, что группа получила сотни миллионов крон в результате своей преступной деятельности.

Чешские СМИ в то время опубликовали информацию о том, что хакеры взломали визовую систему под названием Visapoint, которая использовалась иностранцами для регистрации крайнего срока подачи заявлений на получение визы в Чешскую Республику.

Затем BIS заявило в своем годовом отчете, что обвиняемые заполнили все вакансии для отдельных типов вьетнамских виз вымышленными лицами и сделали невозможным регистрацию реальных заявителей.

За место в электронной очереди тогда потребовали несколько тысяч евро.

Система Visapoint действовала с 2009 года, напомнили в ЧТК. Это должно было сделать регистрацию заявителей на визу более эффективной и предотвратить очереди перед некоторыми посольствами, особенно в Ханое.

Однако BIS заявил, что лишь перенес проблему махинаций из физического мира в киберсреду. Министерство иностранных дел прекратило использование системы в конце 2017 года.

Источник: novinky.cz

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