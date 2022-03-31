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Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне

Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне

420on.cz 367
​Блокировка сайтов, распространяющих дезинформацию о войне в Украине, продлена еще на месяц, сообщил директор ассоциации CZ.NIC Ондржей Филип. Это решение было принято после консультации с представителем правительства Чехии по борьбе с дезинформацией Михалом Климой.
Чехия еще на месяц продлит блокировку сайтов, распространяющих дезинформацию о войне

Ассоциация CZ.NIC не разблокирует восемь так называемых дезинформационных сайтов с доменом «.cz». «Ситуация такая же, как и 25 февраля 2022 года», — написал директор ассоциации Ондржей Филип, добавив, что совет директоров CZ.NIC принял такое решение в связи с текущим «развитием военного конфликта и сохраняющимися гибридными угрозами».

«Г-н Филип спросил у нас мнение, т.е. видит ли правительство все еще причины (для блокировки дезинформационных сайтов, — прим. ред.), и ему ответили, что да. На основании этого CZ.NIC принял решение о его продлении блокировки», — сказал Клима добавив, что срок блокировки должен быть продлен на месяц.

Ондржей Филип также добавил, что решение CZ.NIC было принято на основе дальнейших консультаций. «Не только на основании этой рекомендации, конечно. Наша цель на будущее — в основном найти концептуальное решение проблемы, в том числе медиаобразования граждан», — пояснил он.

Источник: irozhlas.cz

 

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Темы
Чехия интернет правительство война Украина
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