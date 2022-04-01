С согласия правительства МИД Чехии расширил перечень исключений из запрета на выдачу виз гражданам РФ и Беларуси, введенного после вторжения России в Украину.

Помимо россиян и белорусов, являющихся членами семей граждан Чехии, подать заявление на получение чешской визы теперь могут граждане РФ и Беларуси, являющиеся членами семей граждан любой из стран Евросоюза, а также стран, имеющих соответствующий договор с ЕС (участники ЕЭС).

Об этом после заседания кабинета сообщил журналистам министр иностранных дел Ян Липавский.

В конце февраля правительство приняло решение о приостановке выдачи виз гражданам России, а 2 марта — гражданам Беларуси. Исключение составляют только обстоятельства гуманитарного характера.

Источник: radio.cz

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