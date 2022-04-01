В Чехии на выходных ожидается снег

В пятницу метеорологи продлили предупреждение об осадках до воскресенья. Это относится не только северо-востоку, но и юго-западу республики. Продолжают действовать предупреждение об обледенении и инее, которые могут нанести ущерб сельскохозяйственным культурам.

По прогнозам метеорологов, к полуночи с субботы на воскресенье в Есениках должно выпасть до 30 сантиметров снега, в Бескидах — до 20 сантиметров.

В некоторых частях Оломоуцкого и Моравско-Силезского края до утра воскресенья снежные сугробы будут образовываться на высоте от 600 метров над уровнем моря.

В субботу на юго-западе края также должен пройти снег. В Южной Чехии и некоторых частях региона Пльзень может выпасть от 5 до 8 сантиметров.

До утра воскресенья может быть гололедица на дорогах, а низкие температуры, которые могут повредить особенно цветущим абрикосам, персикам и сливам, останутся как минимум до понедельника.



Источник: novinky.cz

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