Полиция в Чехии обвинила женщину и ее партнера в избиении трехлетнего ребенка

Полиция обвинила женщину и ее партнера в нанесении телесных повреждений трехлетнему ребенку в Врхлаби Трутновского района. Суд отправил их обоих под стражу. Ребенок вне опасности. Он в сознании и находится в медицинском учреждении, сообщила пресс-секретарь региональной полиции Ева Прахаржова.

Уголовное дело возбуждено в отношении матери ребенка и его партнера, который приезжал к ним домой. Согласно полученным данным, оба взрослых в домашних условиях наказывали ребенка в течение как минимум нескольких недель несоразмерными физическими наказаниями. Когда мужчина смотрел за ребенком, он нанес ему тяжелые телесные повреждения. Ребенок был передан на попечение врачей, поскольку была угроза жизни.

Следователь обвинил мужчину и женщину в особо тяжком преступлении в виде причинения тяжких телесных повреждений и соучастии в преступлении. Женщине грозит от 2 до 8 лет лишения свободы, мужчине — от 5 до 12 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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