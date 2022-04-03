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Полиция возбудила 138 уголовных дел в связи с миграцией из Украины

Полиция возбудила 138 уголовных дел в связи с миграцией из Украины

420on.cz 290
​Полиция возбудила 138 уголовных дел в связи с прибытием беженцев из Украины в Чехию. В общей сложности в полицию поступили материалы по 500 случаям, среди которых есть случаи злоупотребления положением украинских беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел Вит Ракушан в эфире Чешского телевидения в воскресенье.
Полиция возбудила 138 уголовных дел в связи с миграцией из Украины

«Это комплексно касается различных преступлений, связанных с приездом украинцев в Чехию, в некоторых случаях это действительно злоупотребление положением беженцев», — сказал Ракушан.

По его словам, полиция следит за местами наибольшего скопления украинских беженцев и старается не допускать подобных преступлений или правонарушений.

По словам министра, МВД также прорабатывает три возможных сценария, которые касаются количества потенциальных украинских мигрантов.

Первый предполагает, что в Чехии будет около 300 000 беженцев, второй — от 500 000 до 600 000. МВД также рассматривает сценарий дальнейшего обострения кризиса в случае затяжной войны.

Однако даже после консультаций с социологами Ракушан назвал второй вариант наиболее реалистичным.

«Мы готовим для этого все меры, которые будут касаться системы образования, системы здравоохранения, социального обеспечения людей, возможности выхода на рынок труда», — сказал он. Он хочет представить стратегию правительству в среду и депутатам в середине апреля.

В то же время глава МВД заявил, что непосредственно в аппарате правительства должна быть создана специальная должность кризисного координатора по беженцам. Это также рекомендовал на этой неделе директор организации «Люди в беде» Шимон Панек. Координатор должен заниматься, в частности, жильем и трудоустройством беженцев.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия беженцы
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