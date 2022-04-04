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Ассоциация пивоваров подала предложение о включении чешской пивной культуры в список ЮНЕСКО

Ассоциация пивоваров подала предложение о включении чешской пивной культуры в список ЮНЕСКО

420on.cz 85
Чешская ассоциация пивоварен и солодовен предложила включить чешскую пивную культуру в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Пока что она представила предложение о регистрации на региональном уровне, далее последует предложение на национальном уровне.
Ассоциация пивоваров подала предложение о включении чешской пивной культуры в список ЮНЕСКО

На регистрацию на глобальном уровне может уйти не менее четырех лет, поэтому чешское пиво может быть включено в список не ранее 2026 года. К инициативе присоединилась Чешско-моравская ассоциация мини-пивоварен. Об этом в пятницу сообщили агентству ČTK председатель ассоциации Франтишек Шамал и исполнительный директор Мартина Ференцова.

В 2016 году в Список нематериального наследия ЮНЕСКО были внесены бельгийское пиво и бельгийская пивная культура.

В списке нематериальных достояний традиционной народной культуры Чешской Республики 30 объектов. Семь из них включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Источник: radio.cz

 

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Темы
чешское пиво Чехия ЮНЕСКО
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