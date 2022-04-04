Ассоциация пивоваров подала предложение о включении чешской пивной культуры в список ЮНЕСКО

На регистрацию на глобальном уровне может уйти не менее четырех лет, поэтому чешское пиво может быть включено в список не ранее 2026 года. К инициативе присоединилась Чешско-моравская ассоциация мини-пивоварен. Об этом в пятницу сообщили агентству ČTK председатель ассоциации Франтишек Шамал и исполнительный директор Мартина Ференцова.
В 2016 году в Список нематериального наследия ЮНЕСКО были внесены бельгийское пиво и бельгийская пивная культура.
В списке нематериальных достояний традиционной народной культуры Чешской Республики 30 объектов. Семь из них включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Источник: radio.cz