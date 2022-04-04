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Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб, ожидая спасателей

Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб, ожидая спасателей

420on.cz 1235
Миллиардер Петр Келлнер пережил крушение вертолета на Аляске в прошлом году, но погиб, ожидая помощи от спасателей, пишет сервер Anchorage Daily News со ссылкой на новые судебные документы. Вместе с Келлнером в аварии выжили еще два пассажира, но спасти удалось только одного — чешского сноубордиста Давида Хорвата.
Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб, ожидая спасателей

В марте прошлого года Airbus AS350B3 компании Soloy Helicopters компании Wasilla должен был доставить Келлнера, Бенджамина Лароше, Давида Хорвата и двух гидов Шона Макманама и Грегори Хармса на вершину горы, чтобы пять человек могли отправиться в хели-ски тур, наполненный адреналином.

Вертолет не поднялся достаточно высоко и не попал на вершину, на которую должен был приземлиться. По версии следствия, он находился на высоте 10–15 футов (от 3 до 4,5 метров) ниже необходимого уровня и вместо того, чтобы приземлиться на высоте 1828 метров, врезался в скальный массив, пишет сервер Anchorage Daily News. Ударившись о скалу, вертолет откатился вниз по склону примерно на 244–274 метра.

В итоге в аварии выжил только Давид Хорват, но новые судебные документы утверждают, что тогдашний самый богатый человек Чехии Петр Келлнер, а также гид Грегори Хармс остались живы после крушения вертолета. Согласно документам, Келлнер «умер в ожидании спасательной операции», которая была отложена из-за сбоя связи и отслеживания полета. Хармса постигла та же участь. Согласно отдельному иску, поданному на прошлой неделе в США, он пережил аварию, «получил серьезные и в конечном итоге смертельные травмы».

В документах не указывается, сколько прожили Келлнер или Хармс, что стало причиной их смерти, а также не приводятся доказательства того, что они могли бы выжить, если бы спасательные операции начались раньше.

Центр, который направляет спасателей Национальной гвардии Аляски, был уведомлен о проблеме с вертолетом более чем через 2,5 часа после крушения. Национальное управление безопасности дорожного движения расследует причину аварии и причины, по которым никто сразу не сообщил о проблеме, когда сигнал с вертолета резко прекратился. Окончательный отчет ожидается не раньше конца этого года.

Документы показывают, что, когда спасатели добрались до обломков вертолета, Хорват все еще сидел в своем кресле, его бедра были покрыты снегом. Его спасли около 12:30, через шесть часов после аварии.

Адвокат Хорвата Трейси Кнутсон нарисовала мрачную картину страданий человека, «застрявшего в обломках вертолета, полного снега, авиационного топлива и крови других людей».

Хорват провел больше недели в больнице на Аляске, прежде чем смог вернуться домой. Он получил переломы ребер, вывихнул оба колена, что потребовало повторных операций. Несколько пальцев на правой руке пришлось ампутировать из-за обморожения. Он одновременно потерял все пальцы на левой руке, добавил его адвокат.

Следователи заявили, что Soloy, которая управляла вертолетом, ничего не предпринимала, пока не обнаружила, что вертолет не прибыл на свою базу в 8 часов вечера. Только после этого начались поиски машины и ее экипажа. Так было до тех пор, пока операторы не поняли, что у них уже длительное время нет связи с вертолетом. Обломки вертолета были обнаружены только через час. Было 21:10 — прошло два часа и 35 минут после крушения — когда в Координационный центр спасения впервые поступило сообщение о пропаже вертолета с шестью людьми на борту. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Петр Келлнер Чехия спасатели авария
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