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Путин подписал указ, ограничивающий выдачу виз для граждан «недружественных» стран

Путин подписал указ, ограничивающий выдачу виз для граждан «недружественных» стран

420on.cz 497
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении «ответных визовых мер» в отношении граждан стран, которые Москва называет недружественными по отношению к России.
Путин подписал указ, ограничивающий выдачу виз для граждан «недружественных» стран

Согласно указу приостанавливается выдача виз в упрощенном режиме для граждан всех стран Евросоюза, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна. Таким образом Москва отвечает на санкции, введенные против России в связи с ее военной агрессией в Украине, сообщает Reuters.

Отменяется упрощенный порядок подачи документов о целях поездки и многократные визы на один год для официальных делегаций и журналистов, многократные визы на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Кроме того, отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

Глава Кремля также поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд для иностранцев, «совершающих недружественные действия» в отношении России или ее граждан. Указ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации. По данным Reuters, указ будет применяться с 4 апреля.

Отношения между Москвой и Западом обострились после российского вторжения в Украину, на которое Евросоюз, США и другие западные страны ответили обширными санкциями против России. В ответ Москва, среди прочего, добавила все страны Евросоюза и другие страны в список так называемых «недружественных» стран, куда до сих пор входили США и Чехия. Сейчас в списке 48 стран.

На следующий день после российского вторжения правительство Чехии приняло решение прекратить выдачу виз российским гражданам, за исключением случаев гуманитарного характера.

Источник: ceskenoviny.cz
 

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Темы
визы Россия Чехия Евросоюз Путин президент санкции
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