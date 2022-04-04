Мужчина в Чехии хотел инвестировать в криптовалюты и чуть не потерял полтора миллиона крон

​Криминалисты в Пльзенском крае расследуют дело мошенников, которые под предлогом выгодных интернет-инвестиций получили от потерпевшего данные для его интернет-банкинга и впоследствии пытались снять со счета крупную сумму денег.

37-летний мужчина увлекся рекламой в Интернете, обещающей заработок на торговле криптовалютой. Он зарегистрировался на сайте и вскоре с ним связался неизвестный мужчина, который отправил ему ссылку со своего адреса электронной почты с ключом активации, который должен был использоваться пострадавшей стороной для завершения регистрации.

После этого пострадавшему пришлось заплатить два вступительных взноса в размере 110 фунтов стерлингов и 100 долларов США. После отправки этих сумм с ним связался другой неизвестный, который под предлогом завершения регистрации заставил его установить приложение, позволяющее получить удаленный доступ к компьютеру.

Таким образом, злоумышленники проникли в его интернет-банкинг и хотели отправить на свой счет более 50 000 крон. Однако у них ничего не вышло, поэтому они решили оформить два кредита в разных финансовых учреждениях от имени потерпевшей стороны. Один из банков не одобрил кредит в размере 800 тысяч крон, другой банк зачислил на счет потерпевшего 790 тысяч крон.

Однако действия неизвестных стали выглядеть подозрительными, поэтому владелец счета обратился в банк с просьбой заблокировать его счет. Без своевременного вмешательства деньги непременно сразу ушли бы к мошенникам и пострадавшему мужчине пришлось бы возвращать кредит банку. Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений кредитного мошенничества и несанкционированного доступа к компьютерной системе и носителю информации.

Полиция в очередной раз просит граждан не устанавливать на свои устройства неизвестные приложения, которые могут раскрывать банковские или другие конфиденциальные данные мошенникам.

Источник: tydenikpolicie.cz