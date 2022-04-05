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Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч

Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч

420on.cz 385
​По данным метеорологов, на самой высокой горе в Чехии — Снежке — сегодня ночью ветер достиг скорости 128,5 км/ч (35,7 м/с), то есть ураганной силы. Граница для урагана установлена на уровне 118 км/ч.
Сегодня на Снежку обрушился ураганный ветер с порывами 128 км/ч

Оба участка канатной дороги работают в апреле в связи с очередным весенним отключением только по выходным и будут также работать с 15 по 19 апреля, сообщили на сайте представители канатной дороги. Утром ветер на Снежке достигал скорости более 90 км/ч, сообщают метеорологи.

По словам представителей Администрации национального парка Крконоше (KRNAP), Снежка не имеет аналогов в Центральной Европе. Он имеет форму треугольной пирамиды, которая свободно поднимается в атмосферу над хребтами Крконоше и является редкостью для гор Центральной Европы. По мнению метеорологов, климат поэтому арктический и высокогорный, несмотря на небольшую высоту, и часто даже не отражает общий характер погоды в Крконоше.

Канатная дорога на Снежку состоит из двух участков: от Пеца до Ружовой горы и от Ружовой горы до Снежки. Может эксплуатироваться при скорости ветра до 60 км/ч. По словам подъемника, канатная дорога работает в апреле из-за регулярного ремонта только по выходным и праздникам, в зависимости от погоды. Летний сезон и, следовательно, регулярная работа возобновятся в субботу, 30 апреля.

В горах Крконоше продолжает действовать первая степень лавинной опасности по пятибалльной международной шкале. На горных хребтах лежит от 80 до 120 см снега, сообщила сегодня на сайте Горная служба Крконоше. За последние сутки на ледяную корку выпало 20 см нового снега в сочетании с юго-западным ветром. 

Метеорологи на сегодня в Крконоше прогнозируют преимущественно облачно, местами небольшой снег, вечером — дождь. Самая высокая дневная температура должна быть выше нуля, между одним и четырьмя градусами Цельсия. Днем ветер должен ослабнуть.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
погода горы Чехия
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