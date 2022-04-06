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Настоящие полицейские в Чехии обнаружили фальшивых стражей правопорядка

Настоящие полицейские в Чехии обнаружили фальшивых стражей правопорядка

420on.cz 1596
В последние дни следователи по уголовным делам занимались любопытным делом. Им удалось задержать группу молодых людей, которые выдавали себя за полицейских в Яблонце и вели себя нелицеприятно по отношению к другим людям.
Настоящие полицейские в Чехии обнаружили фальшивых стражей правопорядка

«Ночью они выходили на улицы и останавливали случайных прохожих или стоящих людей, а затем представлялись сотрудниками полиции. Они всегда придумывали легенду и делали людям предупреждения или выговор за предполагаемые правонарушения, которые они якобы совершили», — заявила во вторник пресс-секретарь полиции Адела Фиалова.

По ее словам, они старались выглядеть очень правдоподобно. Случайное совпадение заставило криминалистов помогло молодых людей. Группу заметил настоящий полицейский, когда покупал закуски в штатском на заправке.

«Он услышал, как мужчины называют себя полицейскими. Группа была очень шумной, но никаких правонарушений молодые люди в это время не совершали. Настоящий полицейский запомнил часть регистрационного номера их машины, благодаря чему удалось разоблачить злоумышленников», — сказала Адела Фиалова.

За указанные действия им грозит до двух лет лишения свободы, если суд признает мужчин виновными.

Источник: novinky.cz

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Чехия полиция преступность
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