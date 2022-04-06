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Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства

Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства

anastasiia_kn 730
Сегодня утром активисты Extinction Rebellion снова провели демонстрацию, чтобы снизить температуру в школах и офисах. Перед зданием правительства прошла акция протеста.
Активисты перекрыли движение своими телами. Протестовали перед зданием правительства

«Мы делаем это не для того, чтобы быть популярными, мы не популярны. Мы знали, на что шли»

Активисты со связанными за спиной руками легли на дорогу на набережной Эдварда Бенеша после 11 часов. Другие стояли на тротуаре с транспарантами. Полиция устранила препятствие и восстановила движение уже через пять минут.

«Мы делаем это не для того, чтобы быть популярными, мы не популярны. Мы знали, на что шли. Мы делаем это, чтобы влиять на общество. Даже негативная реклама работает на то, чтобы люди задумались. Когда несколько тысяч человек говорят, что эти методы глупы, но наши требования обоснованы, то это оказывает большее влияние, чем множество наших красочных и красивых митингов возле учреждений. Когда 1000 человек пишут нам, как они нас ненавидят, я верю, что есть и те, кто за наши методы», — анонимно сообщил один из участников в соцсети.

 

Источник: prazska.drbna.cz

 

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