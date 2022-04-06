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Беженцы из Украины в Чехии могут общаться с властями онлайн. Сайты перевели на украинский язык

Беженцы из Украины в Чехии могут общаться с властями онлайн. Сайты перевели на украинский язык

anastasiia_kn 479
Беженцы из Украины теперь могут решать бюрократические дела в Чехии онлайн. Необходимо завести онлайн Datovou schránku и Identitu občana. Условием для этого является предоставленная временная защита, паспорт или другой документ, выданный Украиной, содержащий фотографию, а также чешский номер телефона, начинающийся +420.
Беженцы из Украины в Чехии могут общаться с властями онлайн. Сайты перевели на украинский язык

«У беженцев наверняка есть дела поважнее, чем часами стоять в очередях в учереждениях».

Сайты chciidentitu.cz и chcidatovku.cz теперь также на украинском и русском языках, можно выбрать и английский язык. Об этом в пресс-релизе в среду сообщила пресс-секретарь МВД Клара Длубалова.

«У беженцев наверняка есть дела поважнее, чем проводить часы в очередях в учереждениях. Вот почему мы хотим предложить возможность общаться с властями в электронном виде», — сказал Лукаш Коларжик, заместитель министра внутренних дел.

Информацию о том, где и как загеристрироваться в данных сервисах и как это облегчит общение с учереждениями, беженцы теперь найдут в листовках в региональных центрах помощи в Украине по всей стране и в бюро по трудоустройству.

 

Имея Identitu občana, можно использовать различные порталы государственного управления в Интернете, такие как Portál občana (портал гражданина), порталы бюро по трудоустройству, муниципалитетов или регионов, портал вакцинации гражданина или, например, службы электронных рецептов

Для получения Identity občana достаточно посетить любой филиал Czech Point и заполнить регистрационную форму.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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