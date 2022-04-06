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7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер

7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер

420on.cz 179
В Чехии в четверг будет опять наблюдаться сильный ветер, скорость которого будет достигать около 70 километров в час, а иногда и выше. Ветер должен ослабнуть в пятницу утром, сообщил сегодня Чешский гидрометеорологический институт. Предупреждение о сильном ветре распространяется на все районы Чехии до 6:00 пятницы.
7 апреля в Чехии опять будет дуть сильный ветер

«Ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 70 км/ч, при пересечении холодного фронта еще выше», — сообщили метеорологи. В последний раз о столь сильном ветре синоптики предупреждали в начале недели. Сильнейшие порывы ветра были зафиксированы на Снежке в понедельник, где ветер дул со скоростью 128 км в час. В других районах республики самые сильные порывы ветра были в Коцеловице в районе Страконице — 72 километра в час.

В четверг утром ветер снова усилится, сначала в западной половине Чехии, а во второй половине дня он также начнет дуть в районе Пардубиц, Высочина и Оломоуцком и Моравско-Силезском краях. С вечера четверга в Южно-Моравском и Злинском краях будет очень ветрено.

По данным метеорологов, ветер может повредить деревья и леса, также возможно незначительное повреждение зданий. Поэтому люди должны запирать окна и двери, закреплять отдельно стоящие предметы и теплицы, а также соблюдать осторожность при выходе на улицу и вождении автомобиля. В горах следует ограничивать походы и не выходить на хребты.

Источник: ceskenoviny.cz

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