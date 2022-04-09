Ковид распространяется дальше, но люди принимают его за грипп

Пациенты с ковидом все еще обращаются к врачам, и их количество не снижается, а остается на прежнем уровне. Однако по сравнению с предыдущими волнами врачи наблюдают существенную разницу после заражения омикроном: пациентов с серьезными осложнениями минимум. Большинству из них удается переболеть дома с обычными лекарствами. Тем, кто находится в группе риска, могут быть назначены лекарства, снижающие риск серьезных осложнений.

«Подавляющее большинство случаев болезни протекают легко и не требуют специального лечения. В большинстве случаев достаточно недели, чтобы встать на ноги. Конечно, также необходимо, чтобы человек был изолирован и не был физически перегружен», — описал врач общей практики Иво Прохазка.

«В этой волне среди моих пациентов не было смертей или тяжелых состояний с госпитализацией. Если кто-то и лежал в больнице, то по другой причине, точно не из-за ковида», — добавил он.

Это подтверждают и больницы. «В последние недели мы не наблюдаем значительного снижения, но также и увеличения числа госпитализаций», — сказала Ева Либигерова, пресс-секретарь Университетской больницы Буловки. В основном это молодые люди и повторно инфицированные. «Большинство пациентов лечатся от других заболеваний, связанных с коронавирусом», — добавила она.

Число госпитализированных в Чехии снижается, хоть и медленно. В больницах в воскресенье находилось около 1414 зараженных, 89 из них в тяжелом состоянии, а в середине марта общее число госпитализаций превышало 2300 человек.

Не все проходят тест на коронавирус

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении числа вновь инфицированных. По официальным данным, в пятницу заразился 5971 человек, это самое низкое число, зафиксированное в рабочий день с начала года.

Однако реальные цифры могут быть выше. Одной из причин может быть то, что люди не сообщают о положительном самотестировании и лечатся дома. «Течение болезни в Чешской Республике в настоящее время в основном легкое, тестов очень мало, поэтому много случаев не выявлено», — сказал Петр Гуса.

Врачи сходятся во мнении, что ковид начинает превращаться в более тяжелый грипп. Омикрон уже не так сильно влияет на легкие, он больше проявляется синуситом, болью в горле и суставах, простудой или лихорадкой.

Тем не менее, некоторые из людей могут быть в опасности. Особенно рискованно заразиться для пожилых людей, хронически больных, людей с ослабленным иммунитетом или после операций.

Источник: novinky.cz